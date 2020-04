Nie żyje matka Pepa Guardioli. Miała koronawirusa

Kobieta wykazywała objawy i została zdiagnozowana w Barcelonie. W poniedziałek Manchester City, którego Guardiola jest trenerem, poinformował o jej śmierci.

"Rodzina Manchester City jest zdruzgotana, informując o śmierci matki Pepa Dolors Sala Carrio w Manresie po zarażeniu koronwirusem" - oświadczył klub.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .