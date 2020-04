Boris Johnson w szpitalu. "Jestem w dobrym humorze"

"Chciałbym podziękować wszystkim wspaniałym pracownikom NHS (publicznej służby zdrowia - red.), którzy opiekują się mną i innymi w tym trudnym czasie. Jesteście tym, co w Wielkiej Brytanii najlepsze" - dodał.

ZOBACZ: Boris Johnson noc spędził w szpitalu, teraz przechodzi badania. "Uporczywe objawy koronawirusa"

W niedzielę wieczorem Johnson trafił do publicznego St. Thomas' Hospital i w związku z utrzymującą się gorączką, która jest efektem zakażenia koronawirusem, został tam na noc. Jak zapewniło jego biuro, premier udał się do szpitala zapobiegawczo i przechodzi rutynowe badania.

"The Times" ujawnił jednak w poniedziałek, że Johnsonowi po przybyciu do szpitala podano tlen. Zarazem gazeta potwierdziła też, że nie było to nagłe wezwanie i premier nie został przywieziony karetką.

I’d like to say thank you to all the brilliant NHS staff taking care of me and others in this difficult time. You are the best of Britain.



Stay safe everyone, and please remember to stay at home to protect the NHS and save lives.