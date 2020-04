Koronawirus - Raport Dnia. Niedziela, 5 kwietnia

Sytuacja w Polsce będzie coraz trudniejsza - ostrzegają władze. Minister zdrowia Łukasz Szumowski nie pozostawił wątpliwości: liczny zarażonych będą codziennie trzycyfrowe. Teraz ten scenariusz zaczyna się spełniać.

Rekord zakażeń jednego dnia

W niedzielę resort zdrowia ogłosił, że koronawirusa stwierdzono łącznie u 475 osób. To rekordowa liczba do tej pory. Jednocześnie poinformowano, że w niedzielę zmarło 15 osób.

W sumie liczba zakażonych koronawirusem wynosi w Polsce 4102. Zmarły łącznie 94 osoby, które chorowały na Covid-19.

Woś: koronawirus to nie żarty

O życiu z chorobą Covid-19 opowiedział Piotrowi Witwickiemu minister środowiska Michał Woś. 29-letni polityk Solidarnej Polski spędził m.in. noc pod tlenem.

"Młodzi powinni z dużą pokorą podchodzić do tego wirusa. To nie jest zwykła grypa i każdy organizm reaguje inaczej" - powiedział minister.

"Te apele, które słyszymy, to nie jest jakiś pic na wodę. Dziś zostając w domu na kanapie czy spędzając czas przed tabletem, ratujemy komuś życie" - powiedział polityk w rozmowie z Piotrem Witwickim dla "Plusa i Minusa".

Trudna sytuacja w kolejnym zakładzie opieki

Kolejne domy pomocy społecznej i ośrodki opieki zgłaszają problemy. Chorują podopieczni i personel. W warunkach epidemii troska o chorych i niedołężnych staje się niemal niemożliwa.

Do 64 wzrosła łączna liczba osób zakażonych koronawirusem z personelu i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. Dwie osoby w wieku 78 i 82 lat zmarły - poinformował w niedzielę starosta opoczyński Marcin Baranowski.

Pomagali w walce z koronawirusem. Mieli wypadek

We wsi Czarnowo (woj. mazowieckie) na drodze krajowej nr 60 niedaleko Ostrołęki doszło w niedzielę około godz. 18:00 do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką wojskową. Rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Marek Pietrzak podał, że w samochodzie ciężarowym było 26 żołnierzy.

Większość to podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej oddelegowani do walki z epidemią koronawirusa w ramach akcji "Bezpieczna Wiosna" oraz towarzyszący im żołnierze WOT. Poszkodowani, których było ponad 20 trafili do szpitali. Według rzeczników WOT nikomu nie stało się nic, co zagrażałoby życiu.

"Dobre dni jeszcze wrócą" - brytyjska królowa do poddanych

Brytyjska królowa Elżbieta II w specjalnym orędziu do narodu, wygłoszonym w niedzielę wieczorem w związku z epidemią koronawirusa, podkreśliła wartość samodyscypliny i determinacji. Podziękowała też personelowi służby zdrowia i wszystkim kluczowym pracownikom.

- Mam nadzieję, że w nadchodzących latach wszyscy będą mogli być dumni z tego, jak zareagowali na to wyzwanie - powiedziala monarchini.

Korwin-Mikke zaprasza do swojego lasu



"Ponieważ państwo swoje lasy zamyka, to ja zapraszam do prywatnego lasu w Józefowie (koło ulicy Ejsmonda)" - napisał w niedzielę na Facebooku poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

"W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii oraz dyspozycją Premiera RP, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte" - poinformowano w piątek na Facebooku Ministerstwa Środowiska.

