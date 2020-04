[PILNE] Koronawirus w Polsce: ponad 4000 zakażonych, 94 osoby nie żyją

Resort podał po południu informację o kolejnych 268 nowych przypadkach koronawirusa. Oznacza to, że w sumie w niedzielę stwierdzono chorobę u 475 osób (wcześniej poinformowano o 207 chorych). To najwyższa do tej pory stwierdzona liczba nowych chorych jednego dnia. W sumie liczba zakażonych koronawirusem wynosi w Polsce 4102. Zmarły łącznie 94 osoby, które chorowały na Covid-19.

Ministerstwo zdrowia: 268 nowych przypadków Covid-19

Potwierdzone przypadki dotyczą: 67 osób z województwa łódzkiego, 66 osób z woj. mazowieckiego, 41 osób z woj. dolnośląskiego, 29 osób z woj. wielkopolskiego, 17 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 9 osób z woj. podlaskiego,8 osób z woj. lubelskiego, 8 osób z woj. małopolskiego, 8 osób z woj. pomorskiego, 5 osób z woj. podkarpackiego, 4 osób z woj. opolskiego, 3 osób z woj. śląskiego i 3 osób z woj. zachodniopomorskiego.

Zmarło także kolejnych 10 osób: 82-letni mężczyzna hospitalizowany w Łomży, 46-letnia kobieta, 51-letnia kobieta, 71-letni i 77-letni mężczyźni hospitalizowani w szpitalu w Radomiu, 66-letni mężczyzna i 89-letnia kobieta hospitalizowani w szpitalu w Warszawie, 71-letnia kobieta i 74-letni mężczyzna hospitalizowani we Wrocławiu oraz 86-letnia kobieta hospitalizowana w Przemyślu.

Przed południem 207 nowych zakażeń

Wcześniej w niedzielę resort zdrowia informował, że potwierdzonych zostało 207 nowych zakażeń koronawirusem i zmarło pięć osób. Liczba zdiagnozowanych osób wzrosła w niedziele przed południem do 3834. Ministerstwo Zdrowia podało także, że do niedzielnego przedpołudnia zmarły 84 osoby.

Zmarłe wcześniej osoby to: 41-letnia kobieta i 84-letni mężczyzna ze szpitali w Krakowie, 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 77-letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu i 59-letni mężczyzna ze szpitala w Polanicy-Zdroju.

Z porannego raportu Ministerstwa Zdrowia wynikało, że w szpitalach przebywają 2434 osoby, na kwarantannie domowej – 131 tys. 888, a nadzorem epidemiologicznym jest objętych 39 tys. 157 osób.



Wyzdrowiały 134 osoby.

Epidemia koronawirusa w Polsce



Zapalenie płuc zwane COVID-19, które pojawiło się w Chinach pod koniec 2019. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w związku z sytuacją 11 marca stan pandemii. W Polsce od 21 marca obowiązuje stan epidemii. Wprowadzono wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic. W ostatni wtorek rygory zaostrzono.





Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

Zobacz mapę koronawirusa w Polsce:

