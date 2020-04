Koronawirus - Raport Dnia. Piątek, 3 kwietnia

Potwierdzone nowe przypadki w Polsce dotyczą: 130 osób z woj. śląskiego, 46 osób z woj. dolnośląskiego, 12 osób z woj. opolskiego, 17 osób z woj. wielkopolskiego, 14 osób z woj. podkarpackiego, 9 osób z woj. świętokrzyskiego, 5 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 28 osób z woj. małopolskiego, 5 osób z woj. lubelskiego, 5 osób z woj. pomorskiego, 37 osób z woj. mazowieckiego, 8 osób z woj. podlaskiego, 4 osób z woj. podkarpackiego, 3 osób z woj. kujawsko-pomorskiego oraz 1 osoby z woj. lubuskiego.

Zmarli to 80-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 87-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 75-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach, 87-letnia kobieta ze szpitala w Raciborzu, 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 82-letni mężczyzna ze szpitala w Lublinie, 80-letnia kobieta ze szpitala w Grudziądzu i 84-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie. Wszyscy mieli choroby współistniejące.

Coraz więcej ofiar koronawirusa również za granicą

Nadal setki osób dziennie umierają na koronawirusa we Włoszech. W piątek tamtejsze władze poinformowały o kolejnych 766 ofiarach śmiertelnych. Tym samym liczba zmarłych od początku kryzysu wzrosła we Włoszech do 14681. Dotąd potwierdzono tam około 120 tys. przypadków zakażeń.

W Hiszpanii o 932 wzrosła w ciągu doby liczba zmarłych na Covid-19 - poinformował hiszpański resort zdrowia. Łącznie odnotowano dotychczas 10935 zgonów z powodu koronawirusa. W sumie od początku epidemii infekcję wykryto dokładnie u 117 710 osób w Hiszpanii, a ostatnio co najmniej 7472 nowe zakażenia.

Pogarsza się też sytuacja w Wielkiej Brytanii. W piątek władze poinformowały o kolejnych 684 osobach zmarłych z powodu koronawirusa. W efekcie łączna liczba ofiar wzrosła do 3605 - podało po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia. To oznacza, że na Wyspach na koronawirusa zmarło już więcej osób, niż w Chinach, gdzie zaczęła się epidemia.

Z kolei gubernator stanu Nowy Jork (USA) Andrew Cuomo poinformował, że w ciągu ostatniej doby liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła o 562 do 2935; zdiagnozowano też blisko 10,5 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ten region Stanów Zjednoczonych jest w największym stopniu dotknięty epidemią. Przypada na niego 45 proc. zgonów po zakażeniu koronawirusem spośród wszystkich z kraju.

Koronawirus wpłynie na zmianę konstytucji? Propozycja wicepremiera Gowina

Wicepremier Jarosław Gowin, jednocześnie szef Porozumienia, zaproponował, aby z powodów bezpieczeństwa przesunąć wybory prezydenckie z tego roku na 2022 rok.

- Taka zmiana jest możliwa tylko poprzez zmianę konstytucji. My, jako posłowie Porozumienia, taki projekt przedstawiamy: wprowadzenia jednej, 7-letniej kadencji prezydenckiej - powiedział Jarosław Gowin na konferencji w Sejmie. Dodał, że Andrzej Duda nie mógłby ubiegać się ponownie o urząd prezydencki.

Wicepremier wyjaśniał, że "według danych naukowych w najbliższych tygodniach liczba chorych, niestety także liczba zmarłych, będzie przyrastać w bardzo szybkim tempie". - Stoimy w obliczu wyboru życia albo śmierci. Wybory 10 maja nie mogą się odbyć - przekonywał Gowin.

Kilka godzin później rzecznik PiS poinformowała, że posłowie tej partii podpiszą się pod projektem Porozumienia. Aby jednak zmienić konstytucję, potrzeba również głosów opozycyjnych ugrupowań. Tymczasem Lewica i Konfederacja wyraziły już swój sprzeciw w tej sprawie.

Dymisja szefa Poczty Polskiej

Z piątku na poniedziałek przesunięto głosowanie w Sejmie dotyczące głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców w najbliższej elekcji prezydenckiej. Za tę operację miałaby być odpowiedzialna m.in. Poczta Polska.

Tymczasem według doniesień RMF FM, Przemysław Sypniewski nie będzie już prezesem Poczty. Ma go zastąpić Tomasz Zdzikot, obecny wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, a wcześniej wiceminister spraw wewnętrznych. Rząd ma uważać, że Sypniewski nie poradziłby sobie z zorganizowaniem korespondencyjnych wyborów na prezydenta Polski.

Posłowie uchwalili specustawę ws. Covid-19

Posłowie uchwalili natomiast bez poprawek specustawę ws. wsparcia realizacji programów operacyjnych w związku z epidemią COVID-19 w 2020 r. Głosowało 456 posłów, za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 454 posłów, nikt nie był przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. Jednocześnie odrzucono poprawki opozycji do tych przepisów.

Są też dobre informacje: pacjentom z lubelskiej Kliniki Chorób Zakaźnych podawane są leki, które mają chronić organizm przed wystąpieniem ostrej niewydolności oddechowej. Ma to pozwolić na uniknięcie konieczności podłączenia do respiratora. - Pierwsze efekty terapii są bardzo obiecujące - powiedział w Polsat News Kierownik kliniki dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz.

Reklamą walczymy z koronawirusem

Wiadomo też, że czwartkowy specjalny blok reklamowy w Polsacie oglądało 7 milionów widzów. Dzięki temu ponad 3 mln złotych trafią na rzecz walczących z koronawirusem. Dziękujemy, że byliście z nami!

Szczepionka na COVID-19 w postaci plastra

Naukowcy z University of Pittsburgh ogłosili, że mają potencjalną szczepionkę chroniącą przed koronawirusem. Występuje pod postacią niedużego plastra i została przetestowana na myszach. Substancja pozwoliła wytworzyć zwierzętom wystarczająco dużo przeciwciał specyficznych dla SARS-CoV-2, żeby go zneutralizować - informuje Geek Week.

Jak nosić maseczkę? Spójrz, jak to robi Dorota Gawryluk

