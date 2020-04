Szczepionka na COVID-19 w postaci plastra. Aplikacja za pomocą 400 igieł

Takie podejście pozwala również na łatwe skalowanie w celu modyfikacji dawki oraz masowej produkcji, a do tego umożliwia przechowywanie w temperaturze pokojowej, więc odpada choćby skomplikowany proces transportu z wykorzystaniem chłodziarek.

Myszy, po podaniu szczepionki, wytwarzały odporność w ciągu 2 tygodni i choć z oczywistych względów nie wiadomo, jak będą one wyglądały długoterminowo, to wszystko wskazuje na to, że podobnie jak wcześniejsze szczepienia tego typu, wystarczy ono na co najmniej rok ochrony. Naukowcy złożyli już stosowne wnioski, żeby jak najszybciej zacząć testy na ludziach, bo normalnie cały proces zająłby pewnie co najmniej rok czasu, ale w obecnej sytuacji mają nadzieję na szybsze działanie.