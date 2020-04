Sejm zajmie się ustawą ws. COVID-19. Co z wyborami? Transmisja w polsatnews.pl od godz. 12:00

Wicemarszałek Sejmu przyszedł do Sali Kolumnowej, gdzie podczas piątkowych obrad Sejmu przebywają dziennikarze, po porannym posiedzeniu Prezydium Sejmu.

ZOBACZ: "Wybory na siłę. Po trupach". Hołownia o głosowaniu korespondencyjnym

Wicemarszałek Sejmu poinformował, że na prezydium przekazano, że o godz. 11.15 Sejm rozpocznie rozpatrywanie sprawozdania komisji nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. - Czyli tego, który dotyczy funduszy europejskich, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem - dodał.

"Trwa urabianie jednego niepokornego koalicjanta"

- Potem na nastąpić przerwa w obradach Sejmu i kolejne posiedzenie Prezydium Sejmu; być może wtedy coś więcej będzie wiadomo. Wygląda na to, że nie ma zgody w obozie władzy na to szaleństwo przeprowadzenia wyborów za wszelką cenę. Jak pewnie wszyscy widzimy i czujemy, trwa urabianie jednego niepokornego koalicjanta - dodał Zgorzelski.

Jak dodał, podczas obrad prezydium zadał pytanie, co z projektem dotyczącym wyborów korespondencyjnych. "Odpowiedź była taka, że wszystko przed nami" - powiedział poseł. - Na dziś wygląda, że obrady Sejmu będą trwały do godz. 12, a następnie albo rozpocznie się nowe posiedzenie Sejmu we wtorek, albo będzie kontynuacja - zaznaczył.

Tuż przed godziną 11:00 poinformowano, że posiedzenie Sejmu zostanie wznowione o godzinie 12:00.

ZOBACZ: Listonosze mówią "nie" wyborom korespondencyjnym

Zdaniem Zgorzelskiego determinacja w obozie władzy, by 10 maja przeprowadzić wybory prezydenckie "jest bardzo wielka". - Czas nie działa tutaj na korzyść, bo każdy tydzień zwłoki de facto odsuwa realny scenariusz przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych wśród 30 milionów naszych obywateli - ocenił wicemarszałek.

Zgorzelski: rozwiązanie dobre, ale czas niestosowny

Zapowiedział, że klub Koalicji Polskiej (PSL-Kukiz15) w całości będzie za odrzuceniem ustawy, która wprowadza wybory korespondencyjne. - - Uważamy, że to rozwiązanie dobre, ale to nie jest stosowny czas - podkreślił.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) mówił w środę, że prawdopodobnie Sejm zajmie się także złożonym przez PiS projektem ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r., zgodnie z którym, w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego ma przysługiwać wszystkim wyborcom. W czwartek Terlecki mówił, że PiS zamierza wnieść autopoprawkę do swego projektu, która ma zmierzać do tego, by głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich było wyłącznie korespondencyjne.

WIDEO - Sześć tygodni czy dwa lata? Jak długo potrwa pandemia? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

luq/ PAP