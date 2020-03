Koronawirus - raport dnia. Poniedziałek, 30 marca

- Środki ochrony osobistej trafią nie tylko do szpitali zakaźnych, ale też do pozostałych jednostek systemu ochrony zdrowia, a także służb - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wyjaśnił, że będzie to ponad 5 mln 200 tys. maseczek, prawie 32 tys. kombinezonów i ponad 6 mln rękawiczek.

Zaznaczył, że to dopiero początek dostaw. - W tej chwili w oddziałach zakaźnych i szpitalach jednoimiennych mamy około 10 tys. łóżek oraz około 1200 respiratorów. Z czego zajętych jest 1300 łóżek oraz 50 respiratorów - powiedział.

MZ poinformowało, że obecnie w 46 laboratoriach w Polsce przeprowadzane są testy na koronawirusa. W tym tygodniu ma zostać osiągnięta wydolność 5 tys. testów na dobę.

74-letnia pacjentka, która była hospitalizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu z powodu COVID-19, wyzdrowiała i w poniedziałek opuściła ten szpital zakaźny. Podczas hospitalizacji pacjentka była przez pewien czas w ciężkim stanie. Z kolei szpital w Cieszynie opuściła wyleczona z COVID-19 kobieta z dzieckiem.

(5/5) W sumie liczba zakażonych koronawirusem: 2055/31 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 30, 2020

Schetyna apeluje do Dudy

- Zawsze ważna jest samodyscyplina, ale także koordynacja tego z poziomu rząd i samorządów. Oprócz tej dobrej organizacji, muszą być też rzeczy, które skutecznie ograniczą pandemię - mówię tu o dostępności do testów - mówił w "Gościu Wydarzeń", były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

Poseł PO zapewnił, że popiera decyzję Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, o całkowitym zawieszeniu kampanii wyborczej. - Bardzo szanuję ją za bardzo twarde powiedzenie, że wybory prezydenckie 10 maja po prostu nie mają sensu - dodał.

- Uważam wszyscy kandydaci powinni podjąć podobną decyzję. Pierwszym, który powinien ją wprowadzić w życie jest prezydent Andrzej Duda. To jest mój apel do niego, by po prostu zaprzestał kampanii i wezwał nas wszystkich do skutecznej walki z pandemią, a nie do prowadzenia kampanii. Te wybory po prostu się nie odbędą - mówił Schetyna.

Co z wyborami prezydenckimi?

Premier spotkał się w poniedziałek z samorządami - marszałkami województw i prezydentami największych miast.

- Samorządy zwracały uwagę na potrzebę ustandaryzowania uregulowań związanych z epidemią koronawirusa, które powinny funkcjonować na terenie całego kraju - powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Jednym z tematów dyskusji były także majowe wybory prezydenckie. - My tutaj mamy jasne stanowisko: mimo tej pandemii, z którą musimy się na co dzień mierzyć, naszym wspólnym obowiązkiem jest to, aby państwo wszędzie tam, gdzie to możliwe, funkcjonowało. Tak, jak staramy się i przygotowujemy do przeprowadzenia egzaminów 8-klasisty czy egzaminów maturalnych, tak też przygotowujemy się do wyborów prezydenckich - oświadczył Dworczyk po poniedziałkowej naradzie szefa rządu.

WIDEO: Premier Mateusz Morawiecki: we wtorek zamierzamy wdrożyć nowe rygory sanitarne

Samorządowcy mogą bać się o stanowiska?

- Jeżeli są warunki do tego, żeby chodzić normalnie do sklepu, to są i warunki do tego, żeby pójść do lokalu wyborczego, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności - ocenił podczas poniedziałkowej sesji "Q&A" na Facebooku prezydent Andrzej Duda.

- Niech samorządowcy, którzy tak buńczucznie zapowiadają, że złamią prawo i uniemożliwią przeprowadzenie wyborów prezydenckich, liczą się z tym, że stracą swoje stanowiska - powiedział w poniedziałek wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Problemy z próbnym egzaminem i prezydent na Tik Toku

O godz. 9 miał rozpocząć się egzamin ósmoklasisty online, jednak pojawiły się problemy z wejściem na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. "Przepraszamy za utrudnienia" - napisała na Twitterze CKE, informując jednocześnie, gdzie można znaleźć arkusze. Na stronę udało się wejść po godz. 10:30.

Prezydent w mediach społecznościowych zaprosił uczniów na #GrarantannaCup i poinformował, że ma konto na Tik Toku. "Szukajcie pod nazwą: AndrzejDudaNaTikToku" - napisał.

Prezydent jest obecny na wielu portalach społecznościowych. Jego konto na Facebooku ma prawie 675 tys. polubień, na Twitterze 1,1 mln obcerwujących, a na Instagramie 31,6 tys. Teraz pojawił się na kolejnym - Tik Toku. To platforma do oglądania i nagrywania krótkich filmików. Prezydenta można znaleźć pod nazwą "AndrzejDudaNaTikToku".

Marszałek woj. pomorskiego z koronawirusem

Pojechałem do Włoch, aby zabrać do siebie do domu 4,5-letnią wnuczkę, nie złamałem żadnych przepisów - napisał w poniedziałek na Facebooku marszałek pomorski Mieczysław Struk, u którego wykryto zarażenie koronawirusem.

Dodał, że po powrocie do Polski ściśle stosował się do zaleceń GIS.

Wzrost liczby ofiar koronawirusa we Włoszech

812 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu minionej doby we Włoszech - podała w poniedziałek Obrona Cywilna na codziennej konferencji prasowej w Rzymie. Tym samym zanotowano wzrost łącznej liczby zgonów do 11591.

Obecnie w całym kraju zakażonych jest ponad 75 tysięcy osób. Od niedzieli ich liczba wzrosła o 1648, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednimi dniami.

Blokady i rygorystyczne środki stosowane we Włoszech przez ostatnie dwa tygodnie powinny wkrótce doprowadzić do stabilizacji epidemii koronawirusa, ale konieczna będzie czujna obserwacja - powiedział w poniedziałek ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Mike Ryan.

Natomiast hiszpańskie ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu doby liczba zgonów na Covid-19 wzrosła o 812.

Merkel bez koronawirusa

Kanclerz Niemiec Angela Merkel stała się bohaterką niecodziennej pomyłki. Kiedy zadzwoniła do strażaków ochotników w Bergen auf Rügen, by osobiście podziękować im za zaangażowanie w walce z koronawirusem, ci rzucili słuchawką. Okazało się, że uznali, iż dzwoni do nich radiowa imitatorka głosu kanclerz Niemiec. Merkel od tygodnia przebywa na kwarantannie, w poniedziałek wieczorem trzeci test wykluczył u niej obecność koronawirusa.

Wraz ze spadkiem liczby nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Chinach, tysiące osób zaczęło powracać na targowiska w całym kraju. Nietoperze, węże i jaszczurki są sprzedawane w celu leczenia dolegliwości - informuje "Daily Mail". "Rynki wróciły do działania w dokładnie taki sam sposób, jak przed koronawirusem" - twierdzi gazeta.

Nowy termin igrzysk i eksperymentalna metoda leczenia

Ceremonia rozpoczęcia przełożonych na 2021 rok z powodu koronawirusa igrzysk w Tokio odbędzie się 23 lipca, a zakończenia 8 sierpnia - poinformowali organizatorzy. Dojdzie do niej niemal równo z rocznym opóźnieniem - pierwotnie planowano ją bowiem na 24 lipca br.

Spośród 1003 pacjentów leczonych hydroksychlorochiną i azytromycyną zmarł jeden, natomiast w grupie 985 zakażonych, której nie podano takiej kombinacji leków lekarze odnotowali 12 zgonów. To efekty leczenia Covid-19 w szpitalu zakaźnym Méditerranée w Marsylii - poinformował dr James Todaro z Columbia University w USA.

msl/bas/ polsatnews.pl