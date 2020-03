Jest nowy termin igrzysk w Tokio

24 marca odbyła się telekonferencja z udziałem premiera Japonii Shinzo Abe, japońskich organizatorów igrzysk oraz przedstawicieli MKOl, z przewodniczącym Thomasem Bachem na czele.

Według japońskiej stacji telewizyjnej NHK, podczas tej rozmowy premier Abe miał zaproponować przewodniczącemu MKOl przełożenie igrzysk o rok, czyli na 2021, z powodu pandemii koronawirusa, która obecnie uniemożliwia przeprowadzenie mającej się rozpocząć 24 lipca imprezy w normalnych warunkach.

Po spotkaniu poinformowano, że MKOl przystał na tę prośbę i igrzyska zostały przełożone. Była to sytuacja bezprecedensowa, pierwsza w 124-letniej historii nowożytnego olimpizmu.

Początkowo impreza w stolicy Japonii miała zakończyć się 9 sierpnia, a 16 dni później miała się rozpocząć paraolimpiada. Pandemia wstrzymała niemal wszystkie zawody sportowe na świecie, w tym zawody kwalifikacyjne do igrzysk Tokio 2020.

Japonia w przygotowania do tej imprezy zainwestowała już ok. 13 miliardów dolarów. Szacuje się, że w wyniku przełożenia będzie musiała wyłożyć kolejne trzy miliardy, by przeprowadzić zawody.

