Kombinacja leków w walce z koronawirusem. Jeden z nich dopuściła Agencja Żywności i Leków

Lek, o którym mowa w najnowszych badaniach to hydroksychlorochina, która wykazuje działanie przeciwmalaryczne, przeciwbólowe i przeciwzapalne i jest stosowana w leczeniu niektórych chorób na tle zapalnym oraz malarii. W francuskim szpitalu jest ona eksperymentalnie łączona z antybiotykiem - azytromycyną.

Lek przeciwmalaryczny na koronawirusa

Na stronie szpitala podano statystyki, z których wynika, że placówka przeprowadziła niemal 17,5 tys. testów na koronawirusa, z czego 2222 okazało się pozytywnych.

Z najnowszej opublikowanej pracy wynika, że terapii poddano 80 zakażonych koronawirusem osób. U znacznej większości w ciągu tygodnia zauważono szybki spadek namnażania się wirusa, natomiast tylko jedna osoba (86-letnia) zmarła i jedna (74-letnia) pozostała na oddziale intensywnej terapii.

"Uważamy, że inne zespoły powinny pilnie wziąć pod uwagę tę strategię terapeutyczną, by unikać rozprzestrzeniania się choroby" - czytamy w streszczeniu pracy.

Szef tamtejszego szpitala uniwersyteckiego prof. Didier Raoult, wbrew centralnym dyrektywom testuje wszystkich zgłaszających się i udostępnia im chlorochinę. Jak podają media, profesor, nie zgadzając się z polityka władz, ustąpił w ubiegłym tygodniu z doradczego komitetu naukowego przy prezydencie.

Leczonych już ponad 1000 pacjentów

Na Twitterze pojawiła się aktualizacja, z której wynika, że już 1003 pacjentów jest leczonych hydroksychlorochiną i azytromycyną. Jak podaje prof. Raoult zmarł dotychczas tylko jeden pacjent poddany tej terapii.

1003 patients traités à l' @ihu_marseille avec le protocole hydroxychloroquine-azithromycine. Notre priorité est de guérir les patients diagnostiqués positifs au COVID-19. Merci aux équipes de diagnostic et de soin qui se mobilisent jour et nuit. #SFMP https://t.co/V6HiXiuHUM pic.twitter.com/ohKeHctkYr

Natomiast, jak podaje dr James Todaro z Columbia University, "w grupie 985 zakażonych, której nie podano takiej kombinacji leków odnotowano 12 zgonów".

Update on patients treated w/ HCQ + AZ at the Méditerranée Infection Hospital in France:



COVID-19 patients NOT treated w/ HCQ+AZ: 985

Deaths: 12 (1.2%)



COVID-19 patients treated w/ HCQ+AZ: 1003

Deaths: 1 (0.1%)



Chi-square test: p-value = 0.002 #COVID19https://t.co/nscre9mWvW