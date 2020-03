Koronawirus - raport dnia. Sobota, 28 marca

Sobota była jak dotąd najgorszym dniem w czasie epidemii koronawirusa w Polsce. Jednego dnia odnotowano bowiem, 249 przypadków zakażenia chorobą Covid-19. Dzień wcześniej zdiagnozowano 168 przypadków zachorowań. Dwóch pacjentów nie przeżyło, a liczba zmarłych wzrosła do 18.

Koronawirus: 18 ofiar epidemii w Polsce

Ministerstwo zdrowia podało w piątek najnowsze informacje związane z koronawirusem i walką z epidemią. W związku z koronawirusem w sobotę:

1719 osób było hospitalizowanych,

97 tys. 413 osób było objętych kwarantanną,

167 tys. 890 osób przebywało na kwarantannie po powrocie z zagranicy,

56 tys. 585 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym,

1638 osób miało potwierdzone zakażenie koronawirusem,

249 nowych osób otrzymało potwierdzenie zakażenia w sobotę,

18 osób zmarło na koronawirusa do tej pory.

W sobotę ministerstwo zdrowia poinformowało o śmierci 70-letniego mężczyzny, który był leczony w szpitalu w Lublinie.

Zobacz mapę koronawirusa w Polsce:

Włochy: ponad 10 tys. zmarłych

W ciągu 24 godzin we Włoszech zmarło 889 osób zakażonych koronawirusem - poinformowała w sobotę Obrona Cywilna. Łącznie w kraju zanotowano dotąd 10 tys. 23 zgony z powodu epidemii Covid-19.

ZOBACZ: Nowe zakażenia koronawirusem w Watykanie. Są wyniki testu papieża Franciszka

Ogólna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem we Włoszech wzrosła z 86 tys. 498 w piątek do 92 tys. 472 w sobotę i szybko zbliża się do 100 tys.

ZOBACZ: Ponad 10 tys. zgonów w związku z koronawirusem we Włoszech

Nowe przypadki koronawirusa odnotowano w Watykanie. Nie jst jednak zarażony papież Franciszek - poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. W piątek Ojciec Święty odprawił nabożeństwo na Placu Świętego Piotra w Rzymie w intencji zatrzymania światowej pandemii koronawirusa i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Trudna sytuacja panuje w Wielkiej Brytanii. Choruje już trzeci członek rządu. Chory jest m.in. premier Boris Johnson. Zmarłych jest juz ponad tysiąc zakażonych.

ZOBACZ: Ponad tysiąc ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Minister poddany kwarantannie

Nocna tarcza antykryzysowa

W nocy z piątku na sobotę posłowie przyjęli projekty ustaw z "tarczy antykryzyswowej": ustawę, która rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. To jedna z ustaw należących do tarczy antykryzysowej.

Nowe przepisy usuwają także inne ograniczenia wynikające z dotychczasowych przepisów, np. przez dopuszczenie udzielania finansowania przedsiębiorcom nie tylko w formie obejmowania akcji lub udziałów (czyli nowo wyemitowanych), ale także przez ich nabycie (tj. z obecnego kapitału zakładowego). Według Ministerstwa Rozwoju temu samemu celowi służy wyodrębnienie przepisów o udzielaniu za pośrednictwem PFR pomocy publicznej.

Przyjęto także ustawę wprowadzającą zmiany w 14 "zdrowotnych" regulacjach, aby skuteczniej walczyć z COVID-19.

Posiedzenie Sejmu zakończyło się o 6:20 w sobotę.

ZOBACZ: Zwolnienie z ZUS, zasiłek chorobowy. Przyjęto "tarczę antykryzysową"

Za uchwaleniem tarczy głosowało 426 posłów, trzech było przeciw, a 22 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Zmiana kodeksu wyborczego: stan epidemii

Sejm zmienił w nocy z piątku na sobotę przepisy sankcjonujące sposób przeprowadzania wyborów. Wskutek tej zmiany osoby przebywające w kwarantannie będą miały możliwość głosowania.

Wśród przyjętych przez Sejm poprawek do specustawy dot. koronawirusa znalazła się bowiem zmiana Kodeksu wyborczego, umożliwiająca głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim, a także zmiana ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiająca premierowi dokonywanie zmian w jej składzie. Obie poprawki zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość.

ZOBACZ: Sejm zmienił Kodeks wyborczy. Osoby na kwarantannie również zagłosują

Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba będzie zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed wyborami, a jeśli ktoś jest na kwarantannie, do 5 dnia przed dniem wyborów.

Głosowanie nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - jednej z trzech ustaw w ramach tarczy antykryzysowej - odbywało się w Sejmie w nocy z piątku na sobotę m.in. zdalnie, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

Posłowie opozycji nie kryli w czasie trwania głosowania oburzenia tą zmianą. Doszło m.in. do wymiany zdań między Sławomirem Nitrasem z Koalicji Obywatelskiej a marszałek Sejmu Elżbietą Witek. - Czy można w Sejmie zmienić Kodeks wyborczy, nie wymawiając z mównicy słów: Kodeks wyborczy? - pytał poseł. Polityk został upomniany przez prowadzącą obrady.

ZOBACZ: "Nie można tego robić w taki sposób". Bodnar o zmianach w Kodeksie wyborczym

Adam Bodnar w programie "Gość Wydarzeń" stwierdził, ze zmiany tego typu powinny być wprowadzane co najmniej pół roku przed wyborami. Rzecznik Praw Obywatelskiech miał jednak wątpliwości, kto mógłby orzec niezgodność takiej legislacji z konstytucją.

Prezydent: "Termin wyborów może być nie do utrzymania"

Prezydent powiedział w rozmowie z TVP, że jeśli epidemia koronawirusa nadal będzie się w Polsce nasilać, to może dojść do sytuacji, w której wybory prezydenckie nie odbędą się w zaplanowanym terminie. "Jeżeli epidemia będzie dalej szalała, termin wyborów może być nie do utrzymania" - powiedział Andrzej Duda.

"Gdyby się tak działo, że epidemia będzie szalała, i że będziemy cały czas trzymać taką dyscyplinę i takie ograniczenia, jakie są w tej chwili, to myślę, że ten termin wyborów wtedy może się okazać nie do utrzymania" - powiedział w sobotę w TVP prezydent Andrzej Duda.

ZOBACZ: Prezydent: "jeżeli epidemia będzie dalej szalała, termin wyborów może być nie do utrzymania"

Koronawirus: jak bezpiecznie zrobić zakupy?

Zrezygnuj z zakupów, po które musisz pojechać komunikacją publiczną, płać bezdotykowo, zaplanuj zakupy tak, by wychodzić do sklepu jak najrzadziej - to niektóre z zaleceń, jak uniknąć zakażenia koronawirusem podczas zakupów, opublikowanych na stronie pacjent.gov.pl.

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, który przenosi się drogą kropelkową. Dlatego robiąc zakupy, należy pamiętać o zachowaniu odstępu minimum 1-1,5 metra od innych osób, także pracowników sklepu, w tym kasjerów.

Ważne jest tez ograniczenie czasu, jaki spędzimy w sklepie, stąd pomocne może być zrobienie wcześniej listy zakupów. Zaleca się też, by do sklepu iść pieszo lub jechać własnym samochodem i zrezygnować z zakupów, po które trzeba pojechać komunikacją publiczną.

W sklepie staraj się unikać dotykania czegokolwiek bez potrzeby. W miejscach publicznych nie dotykaj okolic oczu, ust i nosa, a po powrocie do domu od razu umyj ręce. Warto mieć ze sobą swój koszyk czy swoją torbę na zakupy zamiast korzystać ze sklepowego koszyka czy wózka. Pamiętaj, że ludzie najczęściej dotykają w sklepach np. uchwytów szaf chłodniczych. Jeśli ich dotykasz, użyj płynu antybakteryjnego - napisano na stronie.

ZOBACZ: Jak bezpiecznie robić zakupy w dobie koronawirusa?

Piłkarz uciekał przed epidemią. Będzie kara?

Duński piłkarz Pione Sisto bez pozwolenia władz Celty Vigo opuścił Hiszpanię i wrócił do ojczyzny. Powodem jego ucieczki był strach przed koronawirusem.

Jak podała hiszpańska gazeta "As", 25-letni Sisto do Danii wrócił samochodem, wcześniej przebył 14-dniową kwarantannę w Vigo.



Klub na razie nie skomentował sytuacji, ale według miejscowych mediów chce ukarać piłkarza.

ZOBACZ: Piłkarz uciekł z Hiszpanii w obawie przed epidemią. Klub chce go ukarać

WIDEO - Koronawirus zmienia przebieg Wielkanocy. Części obrzędów nie będzie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ polsatnews.pl, PAP