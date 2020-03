Nie spełniło się to, co obiecywałaś. Że będzie dobrze - łzy kierowcy, jego matkę zabrał koronawirus

W poniedziałek Tracy Hamlin, matka Stuarta, który pracuje jako kierowca, została przyjęta do szpitala w brytyjski Portsmouth.

Pacjentke przyjęto z koronawirusem na oddzia l zakaźny. nikt z rodzny nie zdawał sobie sprawy w jak ciężkim stanie znajduje się kobieta.

W czwartek chora zmarła, a jej wstrząśnięty syn zamieścił na Facebooku wideo, w którym tłumaczy, jak wielkim ciosem jest strata bliskiej osoby i niemożność bycia przy niej do ostatnich chwil.

Ze względu na środki bezpieczeństwa, podjęte w związku z epidemia koronawirusa, rodzina nie mogła odwiedzić chorej w szpitalu.

"Ten wirus nie jest żartem. Każdy sobie robił z wirusa żarty, ja też. Ale w poniedziałek moja mama trafiła do szpitala. Wyglądało na to, że ma koronawirusa, razem z ojcem, bratem i siostrą zostaliśmy w domu, gdy ona musiała walczyć w szpitalu sama" - mówi Hamlin w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

"Została sama. Nie możesz się zbliżyć, nie możesz podejść, nie możesz przytulić, niczego jej przynieść i codziennie się modlisz, by wszystko było dobrze, by z tego wyszła. To był poniedziałek. A teraz jest czwartek i jej nie ma. Nie możemy przeżywać razem żałoby, nie możemy się spotkać jako rodzina. Gdy kogoś tracisz, potrzebujesz być blisko rodziny. To najbardziej przeszywający ból w moim życiu" - powiedział Hamlin.

