Ponad tysiąc ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Minister poddany kwarantannie

- W ciągu ostatnich 24 godzin rozwinęły się u mnie łagodne objawy typowe dla koronawirusa. Zgodnie ze wskazówkami medycznymi, sam się izoluję i pracuję w domu - oświadczył 56-letni Jack. Wyjaśnił, że te objawy to podwyższona temperatura i kaszel. Powiedział też, że nie został poddany testowi na obecność wirusa.

Zarówno Johnson, jak i Hancock poinformowali, że choroba ma w ich przypadku łagodny przebieg i nadal będą kierowali walką z epidemią - z domu za pośrednictwem telekonferencji.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri