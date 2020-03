"Nie można tego robić w taki sposób" Bodnar o zmianach w Kodeksie wyborczym

- Nie powinny być wprowadzane żadne zmiany dotyczące Kodeksu wyborczego bez zachowania półrocznego terminu - powiedział w programie Gość Wydarzeń w Polsat News, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Odniósł się w ten sposób do zmian Kodeksu wyborczego, przegłosowanych przez Sejm w nocy z piątku na sobotę.

Wśród przyjętych przez Sejm w nocy z piątku na sobotę poprawek do specustawy dot. koronawirusa znalazła się zmiana Kodeksu wyborczego, umożliwiająca głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim.

Inny zmieniony tą poprawką przepis zakłada, że głosowania korespondencyjnego nie będzie można przeprowadzać w obwodach zagranicznych, na statkach morskich, natomiast wyborcy ponad 60-letni zamiast głosowania korespondencyjnego będą mogli wybrać głosowanie przez pełnomocnika (tak jak niepełnosprawni).

"Nie świadczy to najlepiej o jakości naszego parlamentaryzmu"

Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba będzie zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed wyborami, a jeśli ktoś jest na kwarantannie, do 5 dnia przed dniem wyborów.

- Pół roku jest po to, żeby się przygotować do wyborów i nie można w takim trybie, w taki sposób, bez konsultacji i ostrzeżenia wprowadzać tego typu zmian. Nie świadczy to najlepiej o jakości naszego parlamentaryzmu - powiedział w Polsat News Adam Bodnar.

Pytany przez prowadzącego program Roberta Bernatowicza, czy wprowadzone zmiany są niekonstytucyjne, odpowiedział, że "powstaje pytanie, kto miałby to stwierdzić".

- W Polsce organem, który mógłby się tym zająć jest Trybunał Konstytucyjny, ale mam wrażenie, że TK nie będzie działał w taki sposób, aby zaprzeczyć ideom przedstawianym przez partię rządzącą - stwierdził.

- Poza tym, że mówimy, że jest to naruszenie pewnych standardów demokratycznych, niewiele więcej możemy z tym zrobić - dodał.

