Emocje przed procesem proboszcza oskarżonego o pedofilię. "Ksiądz bije kobiety"

Jeden z księży, który przyszedł na rozprawę ws. Piotra M., proboszcza oskarżonego o molestowanie dwóch niepełnosprawnych umysłowo dziewczynek, uderzył Katarzynę Wójtowicz ze stowarzyszenia "Dość milczenia". Nie chciał, aby kobieta go filmowała. Wójtowicz złożyła zawiadomienie do prokuratury, a diecezja oświadczyła, że ksiądz był na rozprawie prywatnie.

Proboszcz z Ruszowa (woj. dolnośląskie) Piotr M. został zatrzymany w maju przez policję po zawiadomieniu złożonym przez matkę dziecka. Duchowny usłyszał wtedy zarzut dotyczący molestowania małoletniej dziewczynki, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Dochodzenie w sprawie księdza wszczęła także legnicka diecezja.

Okazało się, że ofiar księdza może być więcej. Policja poszukiwała kobiet, które mogły zostać skrzywdzone przez duchownego, gdy były jeszcze dziećmi. Zgłosiło się w sumie 18 osób, które twierdzą, że były molestowane przez kapłana w czasie przygotowań do komunii świętej. Większość spraw już się przedawniła.

"Przepuśćcie świętego"



Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Duchowny nie przyznaje się do winy. Z jego obronie list do prokuratury wysłała część mieszkańców Ruszowa.



Proces księdza rozpoczął się w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu pod koniec października i wzbudza wiele emocji. Na rozprawy przychodzą zarówno osoby wspierające rodziców molestowanych dziewczynek, jak i zwolennicy księdza.

Kiedy ksiądz wchodził do sądu przed jedną z rozpraw, popierająca duchownego kobieta mówiła: "przepuśćcie świętego". Na sądowym korytarzu odmawiano także różaniec i śpiewano psalm - podały lokalne media.

"Atakowały telefonami"



Zwolennicy i przeciwnicy księdza starli się także przed rozprawą w piątek 22 listopada. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać jak jeden z mężczyzn uderza w twarz kobietę, która go filmowała.

- Policja! Idźcie po policję, uderzył mnie w głowę. Przeproś mnie, albo spotkamy się w sądzie - mówi na nagraniu Katarzyna Wójtowicz ze stowarzyszenia "Dość milczenia", która przyszła do sądu, aby wspierać matki ofiar.



Inna z kobiet, która nagrała zdarzenie, powiedziała do mężczyzny, że powinien przeprosić. Osoby zgromadzone przed salą zawiadomiły ochronę. Mężczyzna twierdził, że nie uderzył kobiety. Ktoś poinformował, że mężczyzna z nagrania jest księdzem.

- O, to bardzo fajnie. Czyli ksiądz bije kobiety - mówiła autorka nagrania.

Okazało się, że sprawcą był Stanisław Szupieńko, diecezjalny konserwator zabytków. Mężczyźni, którzy mu towarzyszyli tłumaczyli, że kobiety "atakowały telefonami".

"Nie powinien używać przemocy"



Rzecznik diecezji legnickiej ks. Waldemar Wesołowski w rozmowie z portalem natemat.pl stwierdził, że ksiądz Stanisław Szupieńko był w sądzie prywatnie i nie reprezentował tam diecezji. Przedstawiciel kurii dodał, że ubolewa, iż do takiej sytuacji doszło.

- Obojętnie, czy ktoś się z czymś zgadza, czy nie, nie powinien używać siły, przemocy w jakiejkolwiek sprawie - powiedział ksiądz Wesołowski.

Katarzyna Wójtowicz zawiadomiła prokuraturę o naruszeniu nietykalności cielesnej.

