Ksiądz miał molestować dziewczynkę. Policja poszukuje pozostałych ofiar

W komunikacie przesłanym w czwartek przez biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, policja i prokuratura apelują, by w związku z toczącym się postępowaniem przeciwko byłemu proboszczowi z Ruszowa podejrzanemu o dopuszczenie się innych czynności seksualnych w stosunku do małoletnich, osoby które zostały pokrzywdzone bądź były świadkami podobnych zachowań mężczyzny, zgłaszały się do Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu bądź do tamtejszej Prokuratury Rejonowej.

Piotr M. posługę kapłańską pełnił w latach 1978-2019 na terenie Wrocławia, Jędrzychowic, Niedźwiedzic i Ruszowa.

Na wniosek zgorzeleckiej prokuratury w maju tamtejszy sąd aresztował księdza na trzy miesiące. Prokuratura postawiła duchownemu zarzut dotyczący molestowania małoletniej dziewczynki.

Jak powiedział wówczas rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, prokurator Tomasz Czułowski, policję o podejrzeniu molestowania dziewczynki zawiadomiła matka dziecka. "Po szybkiej weryfikacji prokurator wydał nakaz zatrzymania księdza" - powiedział prokurator Czułowski. Jak dodał, zarzut dotyczy zdarzeń, które wydarzyły się niedawno. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

zdr/ PAP