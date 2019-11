"Abp Paetz molestował kleryków". "Wydarzenia i Opinie" od 19:28

Ksiądz Pawłowski był klerykiem, gdy abp Juliusz Paetz kierował poznańską kurią. Poparł apel do abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o to, by miejscem pochówku abp. Paetza nie była katedra oraz o publiczne zakomunikowanie rozwiązania, jakie w sprawie zmarłego podjęła Stolica Apostolska.

- Wciąż otrzymuję pytania od innych księży oraz od wiernych, czy abp Paetz był winny. Więc odpowiadam - abp Paetz molestował kleryków i znam jego ofiary - mówi ks. Pawłowski.

