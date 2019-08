Rekordowe wyniki oglądalności "Wydarzeń" i "Interwencji"

Lipiec był najlepszym miesiącem dla głównego wydania "Wydarzeń 18:50". Flagowy serwis informacyjny telewizji Polsat śledziły średnio dwa miliony widzów. To przełożyło się na 20,5 procent udziału w tzw. grupie komercyjnej 16-49 lat. Równie dobrze prezentują się "Wydarzenia 15:50", które zanotowały najlepszy miesiąc w tym roku z udziałami w rynku na poziomie 20 proc. w grupie komercyjnej.

Magazyn "Interwencja" utrzymał swój tegoroczny rekord z poprzedniego miesiąca - średnio oglądało go 1 mln 100 tys. widzów. W grupie komercyjnej oglądalność wyniosła 16,3 proc.

Również dla Polsat News to najlepszy pod względem wyników miesiąc od początku tego roku. W grupie komercyjnej stacja osiągnęła oglądalność 0,9 proc. W porównaniu do lipca 2018 roku to wzrost o 4 proc.

W czasie emisji "Wydarzeń" i "Interwencji: w lipcu Polsat był stacją numer 1.

hlk/ Polsat News