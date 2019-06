"Dzień Dziecka z Fundacją Polsat" - 200 tys. zł zebranych w ramach wirtualnej skarbonki!

To już kolejny raz, gdy Telewizja Polsat przygotowała wszystkim pociechom z okazji ich święta wyjątkowy koncert, w trakcie którego mogli się bawić razem z rodzicami do największych przebojów popularnych zespół, a także hitów z repertuaru dziecięcego i filmowego. Na scenie w Lubartowie wystąpili: niekwestionowany król rock polo - Sławomir, Ewelina Lisowska, Cleo, Feel, Michał Szpak, Zosia Nowakowska oraz zespół 4Dreamers.

Koncert poprowadzili Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski oraz Krzysztof Ibisz. Organizatorami wydarzenia byli Telewizja Polsat oraz Powiat Lubartowski. "Dzień Dziecka z Fundacją Polsat" oglądało na antenie Polsatu ponad 1,2 miliona widzów (liczba widzów, którzy obejrzeli minimum 15 minut koncertu). Ponadto koncert był drugim, najchętniej oglądanym programem w paśmie.

W dniach 1-2 czerwca oraz w trakcie koncertu w ramach wirtualnej skarbonki została zorganizowana zbiórka pieniędzy, dzięki której udało się zebrać 200 tysięcy złotych! Zostaną one przeznaczone na zakup aparatu USG dla Oddziału Położniczo-Noworodkowego szpitala w Lubartowie. To Oddział, w którym Fundacja Polsat od 13 maja przeprowadza remont, na który przeznaczyła 1 000 000 zł. Oficjalne otwarcie nowego, wyremontowanego oraz wyposażonego w aparat USG Oddziału Położniczo-Neonatologicznego odbędzie we wrześniu.

Szpital w Lubartowie Fundacja Polsat wspiera już od 2003 roku. W tym czasie przekazała jednostce sprzęt medyczny o łącznej wartości prawie 400 tysięcy złotych, a na szereg działań związanych z pomocą chorym dzieciom w Województwie Lubelskim - prawie 4 miliony złotych!

- Serce rośnie gdy widzimy jak duże wsparcie uzyskujemy za każdym razem od naszych darczyńców. W imieniu Fundacji Polsat i wszystkich dzieci chciałabym bardzo podziękować tym, dzięki którym zakup aparatu USG dla Oddziału Położniczo-Neonatologicznego w Szpitalu w Lubartowie będzie możliwy. Sam Oddział już we wrześniu również uzyska nowy blask. A to za sprawą remontu, na który Fundacja Polsat przeznaczył aż milion złotych – mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

Fundacja Polsat to jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dwudziestu dwóch lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 34 601 małych pacjentów i wsparła finansowo 1 215 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 233 349 358,35 złotych. Więcej informacji o działaniach Fundacji POLSAT na www.fundacjapolsat.pl.

red/; Zdj. główne: Fundacja Polsat