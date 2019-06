Polsat News w czołówce najbardziej wiarygodnych mediów w Polsce

Polsat News to jeden z liderów wśród mediów informacyjnych cieszących się najwyższym zaufaniem w Polsce - wynika z badania Reuters Institute Digital News Report 2019. Według niego, Polsat News co najmniej raz w tygodniu ogląda 36 proc. badanych. Z kolei korzystanie z portalu polsatnews.pl zadeklarowało 15 proc. respondentów.

Pod względem wiarygodności kanał informacyjny Polsat News nieznacznie ustępuje radiu RMF FM. W 10 stopniowej skali ocen uzyskał wynik 6,51 wśród tych, którzy słyszeli o tej marce oraz 7,37 od osób, które oglądają tę stację. RMF FM odpowiednio otrzymało noty - 6,93 i 7,55.

Polsat News w tyle zostawił m.in. onet.pl, wp.pl, TVN, "Gazetę Wyborczą" i "Fakt".

Reuters Institute Digital News Report 2019

W badaniu tym 36 proc. osób zadeklarowało, że przynajmniej raz w tygodniu ogląda telewizję Polsat News. Daje to naszemu kanałowi informacyjnemu trzecie miejsce po stacjach należących do grupy TVN (50 proc.) i po radiu RMF FM (42 proc.).

Z kolei 15 proc. respondentów jako źródło informacji w internecie wskazuje portal polsatnews.pl.

"Badanie Reuters Institute for the Study of Journalism na Uniwersytecie Oksfordzkim zostało przeprowadzone w styczniu i lutym br. w formie ankiet internetowych na reprezentatywnych grupach odbiorców w 38 krajach (24 z Europy). W Polsce sondaż objął 2010 internautów" - podają wirtualnemedia.pl.



