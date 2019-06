"Dzień Dziecka z Fundacją Polsat". Koncert z Lubartowa na antenie Telewizji Polsat

Już w niedzielę, 2 czerwca od godziny 16:40 widzowie ze swoimi pociechami będą mogli bawić się do największych przebojów oraz hitów - również z repertuaru dziecięcego - podczas koncertu z okazji Dnia Dziecka, prosto z malowniczego Lubartowa. Imprezę poprowadzą Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski oraz Krzysztof Ibisz. Organizatorami koncertu są Telewizja Polsat oraz Powiat Lubartowski.

Na scenie w Lubartowie wystąpią: niekwestionowany król rock polo - Sławomir, zwyciężczyni Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci - Roksana Węgiel, a także Ewelina Lisowska, Cleo, Feel, Michał Szpak, Zosia Nowakowska, znana widzom z udziału w siódmej edycji show Twoja Twarz Brzmi Znajomo oraz zespół 4Dreamers, pierwszy polski boys band od czasów kultowego Just5, nominowany w tym roku do "Fryderyka" w kategorii Album Roku - Muzyka Dziecięca i Młodzieżowa.

Hity dla całej rodziny

Artyści podczas koncertu z okazji Dnia Dziecka wykonają nie tylko swoje największe przeboje, ale również hity z repertuaru dziecięcego i filmowego, przy których uwielbiają bawić się całe rodziny.

Koncert poprowadzi hot-para ostatniego czasu - Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski, oraz niekoronowany król Telewizji Polsat - Krzysztof Ibisz.

- Nasze koncerty z okazji Dnia Dziecka to już tradycja. Cieszymy się, że wspólnie możemy spędzić to popołudnie, bawiąc się całymi rodzinami. Jesteśmy tutaj w Lubartowie, ponieważ Fundacja Polsat przeprowadza remont oddziału tutejszego szpitala, gdzie ratuje się życie najmłodszych - powiedziała Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

SMS o treści "POMOC"

Lubartów w tym roku jest szczególnym miejscem - 13 maja rozpoczął się remont Oddziału Położniczo - Noworodkowego, na który Fundacja Polsat przy wsparciu marki Pampers przeznaczyła 1 000 000 zł.



Szpital w Lubartowie jest wspierany przez Fundację Polsat od 2003 roku, w tym czasie Fundacja przekazała jednostce sprzęt medyczny o łącznej wartości prawie 400 000 zł.

Widzowie również będą mogli wesprzeć zakup aparatu USG dla Oddziału Położniczo-Noworodkowego szpitala w Lubartowie. Zbiórka będzie możliwa dzięki wirtualnej skarbonce. Aby wesprzeć akcję, wystarczy w dniach 1 i 2 czerwca wysłać SMS o treści "POMOC" na nr 7531.

15 łóżek dla mam i 15 łóżeczek dla noworodków

Oficjalne otwarcie Oddziału po jego remoncie odbędzie się na początku września 2019.

Oddział Neonatologii w Lubartowie jest ośrodkiem o drugim stopniu referencyjności, z roku na rok zwiększa się liczba urodzeń noworodków (w 2018 roku było ich 861).

Oddział ma 15 łóżek dla mam i 15 łóżeczek dla noworodków.

Nie będzie tam pokoju dla mam, ponieważ matki muszą przebywać z razem dzieckiem w oddziale.

Prawie 4 miliony złotych

Remont obejmuje m.in. sale chorych, kuchnię dla mam, korytarza, gabinet zabiegowy neonatologiczny. Powstanie nowa łazienka, wymienione zostaną wszystkie drzwi.



Będzie miejsce dla matek karmiących - tzw. punkt laktacyjny, który obecnie jest zorganizowany na korytarzu za parawanem.



Dotychczas Fundacja Polsat przeznaczyła na szereg działań związaną z pomocą chorym dzieciom w Województwie Lubelskim, w tym na zakup specjalistycznego sprzętu, remonty szpitali, a także rehabilitacje podopiecznych szeregu organizacji i instytucji prawie 4 miliony złotych!

Fundacja Polsat to jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski. Od 22 lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 34 tys. 601 małych pacjentów i wsparła finansowo 1215 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 233 mln 349 tys. 358,35 złotych.

