"Wydarzenia" Polsatu najbardziej obiektywne podczas kampanii do PE. Wyniki raportu

"Wyniki są jednoznaczne. Fakty TVN mają emocjonalne nastawienie do PiS. TVP broni partii rządzącej przed atakami opozycji i innych mediów. Najkorzystniej wypadają materiały i serwisy kierowanego przez Dorotę Gawryluk Polsatu, bo jego dziennikarze zachowują obiektywizm" - informuje wp.pl, powołując się na wyniki raportu Press Service, polskiej firmy specjalizującej się w monitorowaniu mediów.

Badanie obejmuje 1077 materiałów dziennikarskich z "Wydarzeń" (Polsat), "Faktów" (TVN) i "Wiadomości" (TVP) oraz programów publicystycznych: "Wydarzenia i Opinie" (Polsat), "Fakty po Faktach" (TVN) oraz "Gość Wiadomości" (TVP). Najważniejsze tematy w analizowanym okresie to strajk nauczycieli, rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wykład Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim, Marsz Suwerenności, kwestia Ustawy 447, film braci Sekielskich, powodzie i kampania do Parlamentu Europejskiego.

"Wszystkie stacje najwięcej mówiły o Prawie i Sprawiedliwości"

"Wszystkie stacje najwięcej mówiły o Prawie i Sprawiedliwości. Nieco mniej o Koalicji Europejskiej. Na trzecim miejscu była Wiosna. Raport zwraca uwagę, że "Wydarzenia" Polsatu częściej niż konkurencja wspominały o komitetach spoza tzw. wielkiej dwójki, czyli PiS i Koalicji Europejskiej. Dziennikarze "Wydarzeń" w 11 materiałach informowali m.in. o komitecie Kukiz’15. W "Faktach" i "Wydarzeniach" wyemitowano po 4 informacje dotyczące tego ugrupowania" - twierdzą autorzy raportu.

Jak podaje wp.pl badanie wykazało, że w "Wiadomościach" (TVP) komitet Prawa i Sprawiedliwości "był traktowany z bardzo dużą przychylnością, a komitet Koalicji Europejskiej prezentowano w zasadzie tylko w złym świetle". "Autorzy materiałów TVP wspierali PiS i krytykowali opozycję. Często były to nawet działania prewencyjne, w których dziennikarze bronili polityków PiS jeszcze przed jakimkolwiek atakiem" - wskazano.

"Emocjonalne nastawienie autora do PiS"

"W Faktach TVN w dużej części materiałów można było dostrzec emocjonalne nastawienie autora do ugrupowania rządzącego. Zwykle nie była to jawna krytyka, ale wspomnienie niedociągnięć PiS. W stosunku do pozostałych komitetów dziennikarze TVN wykazywali się większą bezstronnością. W analizowanym okresie 55 zbadanych przez Press Service materiałów Faktów uznano za neutralne wobec PiS, natomiast 46 za nieprzychylne" - czytamy.

W raporcie zwrócono uwagę na ostatni dzień kampanii wyborczej, kiedy "Wiadomości" podsumowały sukcesy PiS. "Cały materiał brzmiał jak reklama przygotowana przez zespół PR ugrupowania rządzącego" - stwierdza Press Service. W "Faktach TVN" wyemitowano materiał podsumowujący kampanię wyborczą. Był on krytyczny dla PiS-u, jednak "dostało się" również Koalicji Europejskiej za promowanie się podczas powodzi.

Zdaniem autorów raportu najbardziej wyważony materiał z podsumowaniem kampanii wyemitowały "Wydarzenia". Wspomniano w nim o działaniach wszystkich komitetów ogólnopolskich, nie wartościując żadnego z nich.

"Merytoryczne pytania, brak zachowań agresywnych"

Z raportu wynika, że największa różnorodność pod względem prezentowania działań komitetów podczas kampanii wyborczej należy przypisać "Wydarzeniom" Polsatu. "Dodatkowo w programie »Wydarzenie i Opinie« liczba gości z PiS i KE była na podobnym poziomie, a prowadzący rozmowy zadawali tam merytoryczne pytania, nie zachowywali się agresywnie i nie sugerowali odpowiedzi. W toku analizy nie zauważono w żadnym wydaniu serwisu, żeby prowadzący był przychylny lub nieprzychylny gościowi. Były to merytoryczne rozmowy z zaproszonymi politykami" - twierdzą autorzy raportu.

W "Faktach po Faktach" odnotowano w trzech przypadkach nieprzychylne nastawienie do zaproszonych gości z komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei prowadzący program "Gość Wiadomości" mieli jasne nastawienie do przedstawicieli ugrupowań.