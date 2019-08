"Powstanie Warszawskie 1944. Każdy tydzień był inny". Odcinek 1: Godzina "W"

10 reportaży na 10 tygodni powstania. 10 bohaterów, 10 miejsc. W związku z 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego od 1 sierpnia do 3 października Polsat News wyemituje serię reportaży Anny Hałas-Michalskiej, które przygotowane zostały przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Bohaterami pierwszego odcinka - Godzina "W" - są powstańcy: Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim "Pączek" oraz Eugeniusz Tyrajski, pseudonim "Sęk".

Traczyk-Stawska 1 sierpnia była w samym sercu Warszawy przy dzisiejszym Placu Powstańców Warszawy, dawniej Placu Napoleona. W czasie powstania należała do oddziału VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy) - Oddział Osłony WZW (Wojskowych Zakładów Wydawniczych).

Tyrajski służył w Pułku Baszta. 1 sierpnia jego batalion zaatakował tor Wyścigów Konnych na Służewcu, gdzie stacjonowały niemieckie jednostki konne.

"Nie raz popłynęły nam łzy"

Seria reportaży "Powstanie Warszawskie 1944. Każdy tydzień był inny" powstała przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Autorką jest Anna Hałas-Michalska, dziennikarka Polsat News.



- To było niezwykle wzruszające rozmawiać z powstańcami w miejscach, w których walczyli i spojrzeć na Warszawę ich oczami. W czasie realizacji zdjęć nie raz popłynęły nam łzy. W tych wspomnieniach jest zarówno radość jak i cierpienie, nadzieja i ból, pytania o sens i cenę powstania, ale przede wszystkim wielka mądrość. Jest też jedno powtarzające się słowo, padające z ust każdego z bohaterów - wolność. I gdy je mówią widać, że znów mają po kilkanaście lat i biegną, jak wtedy 75 lat temu na zbiórkę w Godzinę "W" - mówi Anna Hałas-Michalska.

- Jeden z bohaterów powiedział, że sami powstańcy warszawscy, którzy po wojnie wrócili do Warszawy wciąż widzą obrazy z powstania. Przeszłość przenika teraźniejszość i wraca do nich za każdym razem, gdy spacerują po mieście. Idąc ulicą, wchodząc do budynków, w których walczyli, widzą jednocześnie przyjaciół, którzy ginęli, bombardowane kamienice, ale i biało czerwone flagi powiewające w bramach. Nas proszą tylko o jedno, żebyśmy pamiętali - dodaje dziennikarka.



Emisja reportaży w każdy czwartek, od 1 sierpnia, o godz. 17:35 na antenie Polsat News. Po emisji na antenie reportaże będą także dostępne na polsatnews.pl.

Anna Hałas-Michalska/luq/ Polsat News