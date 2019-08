"Powstanie Warszawskie 1944. Każdy tydzień był inny". Odcinek 4: zdobycie PAST-y

Zdobycie PAST-y, czyli budynku Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej było jednym z największych sukcesów powstańców warszawskich. Ośmiopiętrowy, drugi co do wielkości w tamtych czasach budynek w centrum Warszawy, był miejscem, z którego Niemcy prowadzili regularny ostrzał - ginęli cywile i powstańcy. W nocy z 19 na 20 powstańcy zaatakowali gmach i po kilkunastu godzinach walk zdobyli go.