Obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Obchody upamiętniające rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczną się w czwartek rano złożeniem kwiatów przed tablicą umieszczoną na gmachu przy ul. Filtrowej, gdzie 31 lipca 1944 r. komendant warszawskiego Okręgu AK płk. Antoni Chruściel "Monter" podpisał rozkaz rozpoczęcia powstania. Później odbędą się uroczystości przy pomniku "Mokotów Walczący - 1944" w Parku Dreszera, które zakończy przemarsz ul. Puławską do ul. Dworkowej, gdzie upamiętniono 119 pomordowanych powstańców z pułku "Baszta".

Kwiaty pod tablicą Lecha Kaczyńskiego

Kwiaty pod dzwonem gen. Antoniego Chruściela "Montera" oraz tablicą pamiątkową poświęconą śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego złoży premier Mateusz Morawiecki.

Po raz siódmy hołd najmłodszym uczestnikom zrywu oddadzą dzieci. Na Placu Zamkowym kilkaset uczestników miejskiej akcji "Lato w Mieście" zaśpiewa piosenki powstańcze. Również przed południem prezydent Andrzej Duda złoży wieniec przy tablicy na ul. Wieluńskiej 1, upamiętniającej Polaków zamordowanych na Woli. W południe na terenie Gazowni Warszawskiej przy ul. Kasprzaka nastąpi odsłonięcie podświetlanej flagi z symbolem Polski Walczącej, która będzie powiewać przez okres trwania powstania. Na inaugurację preojektu zaproszono powstańców.

Wczesnym popołudniem wiązanki zostaną złożone także przed pomnikiem gen. Stefana Roweckiego "Grota" przy al. Ujazdowskich, a następnie przedstawiciele władz państwowych i kombatantów wezmą udział w uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przed Sejmem. Popołudniową część obchodów zainauguruje złożenie przez prezydenta i premiera kwiatów przy grobie gen. Antoniego Chruściela "Montera" na Wojskowych Powązkach. Godzina 17 - godz. "W", o której wybuchło powstanie - zostanie uczczona z udziałem przedstawicieli władz, w tym głowy państwa i szefa rządu oraz kombatantów przy pomniku Gloria Victis.

Przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i władze stolicy zaapelowali, aby jak co roku 1 sierpnia w godzinę "W" warszawiacy uczcili minutą ciszy pamięć o zrywie.

Syreny o 17

"1 sierpnia o godz. 17.00 w Warszawie zawyją syreny. Zwracamy się do warszawianek i warszawiaków, do wszystkich osób przebywających tego dnia w stolicy, by na ich dźwięk zatrzymali się i minutą ciszy uczcili 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstańczy zryw stał się dla Polek i Polaków symbolem walki narodu o wolność i niepodległość" - głosi apel.

W prawie 340 miejscach pamięci na terenie stolicy w godz. "W" wolontariusze i harcerze w ramach akcji "Wolność łączy" zaciągną wartę honorową, będą udzielać informacji o tych punktach i wręczać przypinki ze znakiem Polski Walczącej.

Wieczorem zaplanowano uroczystość przed pomnikiem "Polegli-Niepokonani" na Cmentarzu Powstańców Warszawy. Później odbędzie się wspólne śpiewanie powstańczych piosenek na pl. Piłsudskiego z udziałem premiera i rozpalenie Ogniska Pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego na Mokotowie. O północy w Sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego premierę będzie miał spektakl "Król Lear" Szekspira w reż. Agnieszki Korytkowskiej-Mazur.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

