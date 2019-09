"Powstanie Warszawskie 1944. Każdy tydzień był inny". Odcinek 7: ewakuacja ludności cywilnej

Kolejne tygodnie powstania warszawskiego były coraz cięższe. 8 września 1944 r. doszło do warunkowego zawieszenia ognia z Niemcami, by ludność cywilna mogła opuścić Warszawę. - Warszawiacy ogromnie nam pomagali, ich odwaga była niezwykła, wielu chciało walczyć razem z nami - wspomina w reportażu Anny Hałas-Michalskiej Halina Jędrzejewska pseudonim "Sławka".

Ewakuowano kilka tysięcy osób - głównie kobiety i dzieci. To niedużo - mówią historycy, co ich zdaniem świadczy o wielkim poparciu warszawiaków dla powstania. Mimo, że to właśnie cywile zapłacili największą cenę - 180 tysięcy zabitych.



To siódmy odcinek cyklu reportaży "Powstanie Warszawskie 1944. Każdy tydzień był inny", przygotowanych w związku z 75. rocznicą Powstania Warszawskiego przez Polsat News i Muzeum Powstania Warszawskiego.



Emisja reportaży w każdy czwartek, od 1 sierpnia, o godz. 17:35 na antenie Polsat News. Po emisji na antenie reportaże będą także dostępne na polsatnews.pl.

Anna Hałas-Michalska/prz/ Polsat News, polsatnews.pl