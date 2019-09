"Powstanie Warszawskie 1944. Każdy tydzień był inny". Odcinek 9: "latające fortece" nad Warszawą

18 września 1944 roku 107 amerykańskich czterosilnikowych Boeingów B-17 - tzw. latających fortec wraz z ochraniającymi je myśliwcami - nadleciało nad Warszawę. To był największy zrzut broni od początku powstania warszawskiego - trzy tysiące pistoletów maszynowych, dwa miliony sztuk amunicji. Niestety, w tym czasie miasto było już opanowane przez Niemców i to do nich trafiła większość zrzutów.