"Powstanie Warszawskie 1944. Każdy tydzień był inny". Odcinek 2: Rzeź Woli

10 reportaży na 10 tygodni powstania. 10 bohaterów, 10 miejsc. W związku z 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego od 1 sierpnia do 3 października Polsat News wyemituje serię reportaży Anny Hałas-Michalskiej, które przygotowane zostały przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Bohaterem drugiego odcinka - "Rzeź Woli" - jest Wiesław Kępiński.

5 sierpnia 1944 roku w czasie rzezi Woli stracił całą swoją rodzinę - mamę, tatę, rodzeństwo. Wszystkich Niemcy rozstrzelali obok cerkwi prawosławnej św. Jana Klimaka na Woli, w której ukrywali się w pierwszych dniach po wybuchu Powstania Warszawskiego.

W sumie zabito tam 60 osób wyprowadzonych z piwnicy cerkwi.

Jedenastoletni wówczas Wiesław Kępiński miał być 61 ofiarą. Ciężko ranny, cudem się uratował. Opowiada Annie Hałas-Michalskiej swoją historię w miejscu, w którym 75 lat temu rozegrała się tragedia.

"Nas proszą tylko o jedno, żebyśmy pamiętali"

Seria reportaży "Powstanie Warszawskie 1944. Każdy tydzień był inny" powstała przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Autorką jest Anna Hałas-Michalska, dziennikarka Polsat News.



- To było niezwykle wzruszające rozmawiać z powstańcami w miejscach, w których walczyli i spojrzeć na Warszawę ich oczami. W czasie realizacji zdjęć nie raz popłynęły nam łzy. W tych wspomnieniach jest zarówno radość jak i cierpienie, nadzieja i ból, pytania o sens i cenę powstania, ale przede wszystkim wielka mądrość. Jest też jedno powtarzające się słowo, padające z ust każdego z bohaterów - wolność. I gdy je mówią widać, że znów mają po kilkanaście lat i biegną, jak wtedy 75 lat temu na zbiórkę w Godzinę "W" - mówi Anna Hałas-Michalska.

- Jeden z bohaterów powiedział, że sami powstańcy warszawscy, którzy po wojnie wrócili do Warszawy wciąż widzą obrazy z powstania. Przeszłość przenika teraźniejszość i wraca do nich za każdym razem, gdy spacerują po mieście. Idąc ulicą, wchodząc do budynków, w których walczyli, widzą jednocześnie przyjaciół, którzy ginęli, bombardowane kamienice, ale i biało czerwone flagi powiewające w bramach. Nas proszą tylko o jedno, żebyśmy pamiętali - dodaje dziennikarka.



Emisja reportaży w każdy czwartek, od 1 sierpnia, o godz. 17:35 na antenie Polsat News. Po emisji na antenie reportaże będą także dostępne na polsatnews.pl.

Anna Hałas-Michalska/luq/ Polsat News