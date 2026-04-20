Początek tygodnia nie zachwyca pogodą, zwłaszcza na południu Polski. Tam dzień będzie pochmurny i deszczowy, w dodatku będzie dość chłodno. O ile w niedzielę miejscami notowano ponad 20 st. C, tym razem w ciągu dnia będzie maksimum kilkanaście stopni - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiele wskazuje na to, że ochłodzenie potrwa dłużej - być może przez niemal całą majówkę.

Kwiecień może być chłodniejszy. Znamy najnowsze prognozy

Po dość ciepłym i spokojnym weekendzie musimy z powrotem przywyknąć do niższych temperatur. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy IMGW, to wartości znacznie poniżej 20 st. C będą nam towarzyszyć do końca miesiąca w niemal całym kraju.

ZOBACZ: Nadchodzi majówka 2026. Czy szykuje się upał? Długoterminowa prognoza IMGW

Możliwe, że jedynie w połowie tygodnia możemy liczyć na 16-17 st. C i może się to okazać najcieplejszym okresem do końca kwietnia. Potem znowu się ochłodzi i w większości regionów termometry pokażą nie więcej niż 11-13 st. C.

IMGW Druga połowa kwietnia może być dość chłodna. Możliwe, że do końca miesiąca nie zanotujemy 20 st. C

Niższym temperaturom miejscami będą towarzyszyć bardziej deszczowe warunki. W poniedziałek ulewnie może być na zachodzie i południu, kolejne dni będą jednak pod tym względem wyraźnie spokojniejsze i słabo pokropić może głównie na południu.

ZOBACZ: Ściana deszczu w trzech województwach. Jest alert RCB

Większych opadów deszczu i lokalnych burz możemy się spodziewać pod koniec tego tygodnia i w weekend w całej Polsce.

IMGW Pod koniec tygodnia może się zrobić deszczowo, potem przelotne opady mogą występować sporadycznie

Przelotne deszcze mogą nam towarzyszyć z przerwami prawie do końca miesiąca. Na przełomie kwietnia i maja aura może się uspokoić, jednak miejscami opady mogą jeszcze zaznaczyć swoją obecność, zwłaszcza w północnej Polsce.

Pogoda na majówkę 2026. Wyraźnie chłodniej niż zwykle

Wiosną pogoda zwykle jest zmienna i kapryśna, jednak obecnie wygląda na to, że ochłodzenie utrzyma się na dłużej i wyraźnie odczujemy je na samym początku nowego miesiąca.

ZOBACZ: Rozpoczyna się prawdziwa pogodowa seria. Jeden miesiąc zdecydowanie się wyróżni

Przełom kwietnia i maja zapowiada się na zdecydowanie zimniejszy niż zazwyczaj, w dodatku w całym kraju. Miejscami w tym okresie może być o 3-4 st. C chłodniej niż zwykle o tej porze roku, a na południowych krańcach Polski nawet o 5 st. C mniej od średniej wieloletniej.

IMGW Pierwsze dni maja mogą być znacznie chłodniejsze od średniej wieloletniej - wynika z prognozy długoterminowej IMGW

Ponieważ są to wartości uśrednione, nie oznacza to, że cała majówka musi tak wyglądać. Bardziej prawdopodobne, że chłodniejszy będzie sam początek miesiąca.

ZOBACZ: Nad Polskę nadciągają potężne ulewy. "Służby w pełnej gotowości"

1 maja nieco cieplej może być na północnym zachodzie, podczas gdy reszta kraju wciąż może doświadczać wyraźnie niższych temperatur.

WXCHARTS Początek maja może być chłodny w zdecydowanej większości kraju

2 maja może się okazać mniej przyjemny - wówczas chłód może ogarnąć wszystkie regiony Polski, więc wciąż może być zimniej niż zazwyczaj o tej porze roku.

WXCHARTS Długoterminowa prognoza pogody IMGW na majówkę wskazuje na ochłodzenie



Wciąż jest jednak pewna szansa na to, że nie wszystkie dni długiego majowego weekendu będą zimne i nieprzyjemne. Możliwe, że 3 maja warunki zaczną się zmieniać i tego dnia z zachodu może napłynąć cieplejsze powietrze. W dużej części kraju powinniśmy odczuć wyraźny wzrost temperatur.

WXCHARTS Ciepłe powietrze może zacząć napływać do Polski z zachodu w okolicach 3 maja



Obecne prognozy na majówkę nie są zbyt optymistyczne, jednak pogoda może nam to po części wynagrodzić. Może się bowiem okazać, że początek maja - choć przeważnie chłodny - będzie dość suchy i bez większych opadów deszczu.

ZOBACZ: Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Władze ostrzegają przed tsunami

Ciemne chmury i lokalne opady mogą się pojawić głównie na północy Polski. W pozostałych regionach jeśli popada to raczej słabo i niezbyt długo.

IMGW Majówka może być mokra jedynie na północy. W reszcie kraju opady mogą być poniżej normy



Warto podkreślić, że jest to prognoza długoterminowa, która z definicji jest obarczona dużym ryzykiem błędu. Kolejne wyliczenia mogą się zdecydowanie różnić od obecnych, więc warto na bieżąco śledzić aktualne doniesienia pogodowe.

Mimo wykorzystywania najnowocześniejszych technologii wciąż nie da się określić dokładnej prognozy pogody na okres dłuższy niż tydzień.

