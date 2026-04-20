Szykuje się majówka na mocnym minusie. Pogoda wyraźnie odbiegnie od normy
Tegoroczna majówka nie zachwyci pogodą. Możliwe, że miejscami będzie nawet o 5 st. C chłodniej niż zwykle o tej porze roku - wynika z najnowszych prognoz IMGW. Wciąż jest jednak szansa na to, że z zachodu napłyną do nas masy ciepłego powietrza, które mogą zdążyć przed końcem długiego weekendu. Możliwe też, że deszcze z większości regionów znikną przed majówką.
Początek tygodnia nie zachwyca pogodą, zwłaszcza na południu Polski. Tam dzień będzie pochmurny i deszczowy, w dodatku będzie dość chłodno. O ile w niedzielę miejscami notowano ponad 20 st. C, tym razem w ciągu dnia będzie maksimum kilkanaście stopni - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiele wskazuje na to, że ochłodzenie potrwa dłużej - być może przez niemal całą majówkę.
Po dość ciepłym i spokojnym weekendzie musimy z powrotem przywyknąć do niższych temperatur. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy IMGW, to wartości znacznie poniżej 20 st. C będą nam towarzyszyć do końca miesiąca w niemal całym kraju.
Możliwe, że jedynie w połowie tygodnia możemy liczyć na 16-17 st. C i może się to okazać najcieplejszym okresem do końca kwietnia. Potem znowu się ochłodzi i w większości regionów termometry pokażą nie więcej niż 11-13 st. C.
Niższym temperaturom miejscami będą towarzyszyć bardziej deszczowe warunki. W poniedziałek ulewnie może być na zachodzie i południu, kolejne dni będą jednak pod tym względem wyraźnie spokojniejsze i słabo pokropić może głównie na południu.
Większych opadów deszczu i lokalnych burz możemy się spodziewać pod koniec tego tygodnia i w weekend w całej Polsce.
Przelotne deszcze mogą nam towarzyszyć z przerwami prawie do końca miesiąca. Na przełomie kwietnia i maja aura może się uspokoić, jednak miejscami opady mogą jeszcze zaznaczyć swoją obecność, zwłaszcza w północnej Polsce.
Pogoda na majówkę 2026. Wyraźnie chłodniej niż zwykle
Wiosną pogoda zwykle jest zmienna i kapryśna, jednak obecnie wygląda na to, że ochłodzenie utrzyma się na dłużej i wyraźnie odczujemy je na samym początku nowego miesiąca.
Przełom kwietnia i maja zapowiada się na zdecydowanie zimniejszy niż zazwyczaj, w dodatku w całym kraju. Miejscami w tym okresie może być o 3-4 st. C chłodniej niż zwykle o tej porze roku, a na południowych krańcach Polski nawet o 5 st. C mniej od średniej wieloletniej.
Ponieważ są to wartości uśrednione, nie oznacza to, że cała majówka musi tak wyglądać. Bardziej prawdopodobne, że chłodniejszy będzie sam początek miesiąca.
1 maja nieco cieplej może być na północnym zachodzie, podczas gdy reszta kraju wciąż może doświadczać wyraźnie niższych temperatur.
2 maja może się okazać mniej przyjemny - wówczas chłód może ogarnąć wszystkie regiony Polski, więc wciąż może być zimniej niż zazwyczaj o tej porze roku.
Wciąż jest jednak pewna szansa na to, że nie wszystkie dni długiego majowego weekendu będą zimne i nieprzyjemne. Możliwe, że 3 maja warunki zaczną się zmieniać i tego dnia z zachodu może napłynąć cieplejsze powietrze. W dużej części kraju powinniśmy odczuć wyraźny wzrost temperatur.
Obecne prognozy na majówkę nie są zbyt optymistyczne, jednak pogoda może nam to po części wynagrodzić. Może się bowiem okazać, że początek maja - choć przeważnie chłodny - będzie dość suchy i bez większych opadów deszczu.
Ciemne chmury i lokalne opady mogą się pojawić głównie na północy Polski. W pozostałych regionach jeśli popada to raczej słabo i niezbyt długo.
Warto podkreślić, że jest to prognoza długoterminowa, która z definicji jest obarczona dużym ryzykiem błędu. Kolejne wyliczenia mogą się zdecydowanie różnić od obecnych, więc warto na bieżąco śledzić aktualne doniesienia pogodowe.
Mimo wykorzystywania najnowocześniejszych technologii wciąż nie da się określić dokładnej prognozy pogody na okres dłuższy niż tydzień.
