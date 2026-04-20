Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Władze wzywają do ewakuacji

Władze zaapelowały do ​​mieszkańców, aby trzymali się z dala od obszarów przybrzeżnych, gdzie spodziewane są fale tsunami o wysokości do trzech metrów.

Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej, epicentrum wstrząsu znajdowało się w Oceanie Spokojnym, a głębokość wynosiła 10 km. Władze poinformowały, że największe fale spodziewano się w prefekturach Iwate, Aomori i Hokkaido.

Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Mieszkańcy wezwani do ewakuacji

W rozmowie z reporterami premier Sanae Takaichi poinformowała, że rząd powołał specjalną grupę zadaniową. Japoński nadawca NHK pokazał statki wypływające z portu Hachinohe na Hokkaido w oczekiwaniu na fale, a na ekranie pojawił się komunikat ostrzegawczy: "Tsunami! Ewakuacja!".

Jak podała agencja prasowa Kyodo, z powodu wstrząsów wstrzymano ruch pociągów dużych prędkości w Aomori, na północnym krańcu głównej japońskiej wyspy Honsiu. W wielu przypadkach zawalały się niezbrojone ściany budynków z bloków betonowych.

Japonia jest jednym z krajów najbardziej narażonych na trzęsienia ziemi. Położona w "Pierścieniu Ognia" wulkanów i rowów oceanicznych, częściowo otaczających Basen Pacyfiku, jest krajem, w którym występuje około 20 proc. światowych trzęsień ziemi o magntudzie 6 lub większej.

W regionach Hokkaido i Tohoku działają obecnie elektrownie jądrowe Hokkaido Electric Power Co i Tohoku Electric Power Co. Drugie z tych przedsiębiorstw poinformowało, że sprawdza wpływ trzęsienia ziemi i tsunami na swoją elektrownię jądrową w mieście Onagawa.

