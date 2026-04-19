Ściana deszczu w trzech województwach. Jest alert RCB
Nad Polskę napływa front z deszczem i burzami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do całego województwa lubuskiego i części województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. Również IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia dla tych regionów. Służby monitorują sytuację pogodową i pozostają w gotowości.
Nad Polskę napływa aktywny front atmosferyczny przynoszący opady deszczu i lokalne burze, który w pierwszej kolejności obejmie zachodnią część kraju.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty pogodowe do mieszkańców województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.
"Uwaga! Dziś i jutro 19 i 20 kwietnia prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - przekazało RCB w komunikacie na X.
Alert RCB i ostrzeżenie IMGW dla zachodniej Polski
Alert RCB otrzymali mieszkańcy wszystkich powiatów województwa lubuskiego. W Wielkopolsce alert wysłano do powiatów:
- grodziskiego,
- kościańskiego,
- leszczyńskiego,
- Leszna,
- międzychodzkiego,
- nowotomyskiego,
- wolsztyńskiego.
Na Dolnym Śląsku alert wysłano do mieszkańców powiatów:
- bolesławieckiego,
- głogowskiego,
- górowskiego,
- jaworskiego,
- Jeleniej Góry,
- kamiennogórskiego,
- karkonoskiego,
- kłodzkiego,
- Legnicy,
- legnickiego,
- lubańskiego,
- lubińskiego,
- lwóweckiego,
- polkowickiego,
- świdnickiego,
- Wałbrzycha,
- wałbrzyskiego,
- zgorzeleckiego,
- złotoryjskiego.
Dodatkowo te same województwa zostały objęte ostrzeżeniami II stopnia IMGW. Oznaczają one możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych o dużym natężeniu, mogących powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Ostrzeżenia te będą obowiązywać do 20 kwietnia, do godz. 15.00.
Uwaga na wezbrania wody w rzekach. Zagrożone dziewięć województw
Sytuacja może być trudna również w innych regionach Polski. Ostrzeżenia I stopnia, obowiązujące do 20 kwietnia do godz. 15.00, wydano dla województw:
- zachodniopomorskiego,
- opolskiego,
- śląskiego,
- łódzkiego.
MSWiA wskazało też, że w związku z opadami wydano także ostrzeżenia przed gwałtownym przyborem wody w rzekach. Dotyczą one aż dziewięciu województw:
- zachodniopomorskiego,
- pomorskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- wielkopolskiego,
- lubuskiego,
- dolnośląskiego,
- opolskiego,
- śląskiego,
- łódzkiego.
Alerty te obowiązują do rana 21 kwietnia.
Odprawa w RCB. Ustalenia ws. sytuacji pogodowej
W niedzielę odbyła się odprawa służb i wojewodów z kierownictwem MSWiA oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Spotkaniu przewodniczył wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, a uczestniczyli w nim m.in. wojewodowie: dolnośląski, lubuski, łódzki, opolski, śląski, wielkopolski, zachodniopomorski oraz przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".
ZOBACZ: Pilny sztab kryzysowy. Służby pozostają w gotowości
Służby podległe MSWiA monitorują sytuację pogodową - przekazał resort. Jak zapewniono, wszystkie jednostki są w pełnej gotowości, a Państwowa Straż Pożarna na bieżąco monitoruje sytuację i jeśli zajdzie taka potrzeba, natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem.
Prognoza pogody na noc i poniedziałek
Zgodnie z prognozami IMGW, w nocy zachmurzenie będzie duże, na północnym wschodzie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.
Opady deszczu, na południu, zachodzie i w centrum okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tam prognozowana suma opadów od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm. Początkowo na zachodzie lokalnie burze.
Wysoko w Tatrach i Sudetach opady śniegu; w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 12 cm.
Temperatura minimalna od 1 st. C na północnym wschodzie, około 6 st. C w centrum i na zachodzie, do 9 st. C na południowym wschodzie.
Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty; nad morzem nasilający się do dość silnego i w porywach do 55 km/h; na północy, wschodzie i w centrum z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich. Podczas burz wiatr porywisty. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 75 km/h.
ZOBACZ: Nadchodzi majówka 2026. Czy szykuje się upał? Długoterminowa prognoza IMGW
W poniedziałek na północy i północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, pod koniec dnia z większymi przejaśnieniami postępującymi od północy.
Opady deszczu, z wyjątkiem północnego wschodu, w centrum i na południu miejscami o natężeniu umiarkowanym.
Na Przedgórzu Sudeckim możliwe burze. Wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.
Temperatura maksymalna od 7 st. C do 11 st. C.
Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty; nad morzem dość silny i w porywach do 55 km/h; przeważnie z kierunków wschodnich, na południowym zachodzie z kierunków północnych i zachodnich. W czasie burz oraz wysoko w Sudetach wiatr porywisty.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni