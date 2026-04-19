Nad Polskę napływa aktywny front atmosferyczny przynoszący opady deszczu i lokalne burze, który w pierwszej kolejności obejmie zachodnią część kraju.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty pogodowe do mieszkańców województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

"Uwaga! Dziś i jutro 19 i 20 kwietnia prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - przekazało RCB w komunikacie na X.

Alert RCB i ostrzeżenie IMGW dla zachodniej Polski

Alert RCB otrzymali mieszkańcy wszystkich powiatów województwa lubuskiego. W Wielkopolsce alert wysłano do powiatów:

grodziskiego ,

, kościańskiego ,

, leszczyńskiego ,

, Leszna ,

, międzychodzkiego ,

, nowotomyskiego ,

, wolsztyńskiego.

Na Dolnym Śląsku alert wysłano do mieszkańców powiatów:

bolesławieckiego ,

, głogowskiego ,

, górowskiego ,

, jaworskiego ,

, Jeleniej Góry ,

, kamiennogórskiego ,

, karkonoskiego ,

, kłodzkiego ,

, Legnicy ,

, legnickiego ,

, lubańskiego ,

, lubińskiego ,

, lwóweckiego ,

, polkowickiego ,

, świdnickiego ,

, Wałbrzycha ,

, wałbrzyskiego ,

, zgorzeleckiego ,

, złotoryjskiego.

Dodatkowo te same województwa zostały objęte ostrzeżeniami II stopnia IMGW. Oznaczają one możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych o dużym natężeniu, mogących powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Ostrzeżenia te będą obowiązywać do 20 kwietnia, do godz. 15.00.

Uwaga na wezbrania wody w rzekach. Zagrożone dziewięć województw

Sytuacja może być trudna również w innych regionach Polski. Ostrzeżenia I stopnia, obowiązujące do 20 kwietnia do godz. 15.00, wydano dla województw:

zachodniopomorskiego ,

, opolskiego ,

, śląskiego ,

, łódzkiego.

MSWiA wskazało też, że w związku z opadami wydano także ostrzeżenia przed gwałtownym przyborem wody w rzekach. Dotyczą one aż dziewięciu województw:

zachodniopomorskiego ,

, pomorskiego ,

, kujawsko-pomorskiego ,

, wielkopolskiego ,

, lubuskiego ,

, dolnośląskiego ,

, opolskiego ,

, śląskiego ,

, łódzkiego.

Alerty te obowiązują do rana 21 kwietnia.

Odprawa w RCB. Ustalenia ws. sytuacji pogodowej

W niedzielę odbyła się odprawa służb i wojewodów z kierownictwem MSWiA oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Spotkaniu przewodniczył wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, a uczestniczyli w nim m.in. wojewodowie: dolnośląski, lubuski, łódzki, opolski, śląski, wielkopolski, zachodniopomorski oraz przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".

Służby podległe MSWiA monitorują sytuację pogodową - przekazał resort. Jak zapewniono, wszystkie jednostki są w pełnej gotowości, a Państwowa Straż Pożarna na bieżąco monitoruje sytuację i jeśli zajdzie taka potrzeba, natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem.

Prognoza pogody na noc i poniedziałek

Zgodnie z prognozami IMGW, w nocy zachmurzenie będzie duże, na północnym wschodzie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.

Opady deszczu, na południu, zachodzie i w centrum okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tam prognozowana suma opadów od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm. Początkowo na zachodzie lokalnie burze.

Wysoko w Tatrach i Sudetach opady śniegu; w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 12 cm.

Temperatura minimalna od 1 st. C na północnym wschodzie, około 6 st. C w centrum i na zachodzie, do 9 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty; nad morzem nasilający się do dość silnego i w porywach do 55 km/h; na północy, wschodzie i w centrum z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich. Podczas burz wiatr porywisty. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 75 km/h.

W poniedziałek na północy i północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, pod koniec dnia z większymi przejaśnieniami postępującymi od północy.

Opady deszczu, z wyjątkiem północnego wschodu, w centrum i na południu miejscami o natężeniu umiarkowanym.

Na Przedgórzu Sudeckim możliwe burze. Wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Temperatura maksymalna od 7 st. C do 11 st. C.

Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty; nad morzem dość silny i w porywach do 55 km/h; przeważnie z kierunków wschodnich, na południowym zachodzie z kierunków północnych i zachodnich. W czasie burz oraz wysoko w Sudetach wiatr porywisty.