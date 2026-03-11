Najnowszą prognozę długoterminową na okres od kwietnia do lipca przygotował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z niej, że praktycznie cała wiosna może wyglądać tak, jak zazwyczaj w ostatnich dekadach. W najbliższych miesiącach wyraźnie od pozostałych odróżnia się czerwiec.

Pogoda długoterminowa na wiosnę. Przed nami ciekawe dni

Zima kalendarzowa jeszcze się nie skończyła, ale na zewnątrz tego nie widać. Jest wyjątkowo ciepło: średnie temperatury w wielu miejscach są nawet o ponad trzy stopnie wyższe niż zwykle o tej porze roku. Marzec jest bardzo ciepły i może takim pozostać do końca.

Choć od weekendu synoptycy spodziewają się stopniowego ochłodzenia, temperatury za dnia w całym kraju będą dodatnie, a nocne przymrozki pojawią się lokalnie.

Nawet z niższymi temperaturami marzec może być cieplejszy niż zazwyczaj. Jego dwa ostatnie tygodnie mogą przynieść średnie temperatury wyższe o 2-3 st. C niż w poprzednich latach. Nadejdzie też więcej deszczowych i burzowych dni.

IMGW Marzec będzie cieplejszy niż zwykle, w kwietniu pogoda wróci do typowych dla tego okresu wartości

Wraz z nadejściem kwietnia sytuacja pogodowa wyraźnie się zmieni. Temperatury wrócą do wartości typowych dla tego miesiąca i pozostaną takimi w całym kraju.

Kwiecień nie wyróżni się na tle innych takich miesięcy z przeszłości. W całej Polsce pogoda będzie typowo wiosenna - zarówno temperatury, jak i opady, zmieszczą się w normie wieloletniej.

IMGW Zarówno temperatury, jak i opady w całym kraju w kwietniu zmieszczą się w normie wieloletniej

Aura będzie zmienna, z cieplejszymi dniami, podczas których często może być miejscami powyżej 20 st. C, choć zwykle termometry pokażą kilkanaście stopni ciepła. Jednocześnie cały czas mogą się pojawiać nocne przymrozki, a także chłodniejsze okresy.

Pogoda idealna na majówkę. Wiemy, czego się spodziewać

W kwietniu nie zabraknie także deszczowych, a nawet burzowych dni, przerywanych okresami większego spokoju w pogodzie. Także maj zapowiada się typowo wiosennie.

Opadów powinno być tyle, ile zwykle o tej porze roku - we wszystkich regionach zmieszczą się one w normie z lat 1991-2020. Wiosenne burze i mocniejsze opady deszczu mogą więc występować na zmianę ze znacznie łagodniejszymi, słonecznymi dniami.

IMGW Pogoda w maju będzie typowa dla tego miesiąca - prognozują synoptycy IMGW

To samo dotyczy temperatur, które nie będą wyższe ani niższe od tych, które występują zazwyczaj o tej porze roku. Będą więc cieplejsze dni, podczas których kilkanaście stopni ciepła w całym kraju nie będzie niczym wyjątkowym, a w wielu miejscach będzie powyżej 20 st. C.

Miejscami zrobi się tez chłodniej, a niektóre poranki, zwłaszcza na początku miesiąca również mogą być dość zimne. Im bliżej czerwca, tym powinno być cieplej.

Czerwiec odróżnia się od reszty miesięcy. Cieplej w całej Polsce

W ciągu najbliższych czterech miesięcy najbardziej interesująco wygląda przełom wiosny i lata. Na czerwiec może bowiem przypaść największa cieplna anomalia.

Jeśli obecne prognozy IMGW się sprawdzą, to w czerwcu w całej Polsce średnie temperatury będą wyższe od normy wieloletniej. Musimy się więc przygotować na fale upałów. Nie zabraknie dni, podczas których zanotujemy ponad 30 st. C, mogą też pojawić się tropikalne noce, czyli takie, w trakcie których temperatura nie spadnie poniżej 20 st. C.

IMGW Prognoza IMGW na czerwiec 2026 przewiduje wyższe temperatury. Fale upałów nie będą zaskoczeniem

Gorące dni mogą przynieść ryzyko suszy do wielu miejsc, jednak jej ryzyko mogą zmniejszyć okresy deszczu i burz. We wszystkich miejscach suma opadów będzie typowa dla czerwca, czyli pogoda nie zawsze będzie pogodna i spokojna.

Lipiec zapowiada się nieco lepiej od swojego poprzednika. Ten letni miesiąc według najnowszych prognoz przyniesie temperatury i opady typowe dla tej pory roku. Tak będzie w całej Polsce.

IMGW Lipiec 2026 roku przyniesie typowe dla tego miesiąca letnie upały i burze

Czekają nas więc typowe dla lipca fale upałów i gorące dni, które mogą występować jeden po drugim. Jednocześnie letnie burze i ulewy również powinny nam towarzyszyć. Pogoda może się intensywnie zmieniać, w sposób typowy dla polskiego lata.

Warto pamiętać, że prezentowana powyżej długoterminowa prognoza jest jedynie orientacyjna. Tego typu projekcje są obarczone dużym ryzykiem błędu, a wyliczenia mogą się jeszcze wiele razy zmienić. Nawet przy wykorzystywaniu najnowszej technologii pogodę da się dość dokładnie przewidzieć na okres nie dłuższy niż tydzień. Warto więc na bieżąco śledzić aktualne doniesienia.

