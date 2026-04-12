W tym roku majówka ma dość niekorzystny termin, bo 1 maja wypada w piątek, a 3 maja w niedzielę. Ogranicza to możliwości wykorzystania dodatkowego urlopu i znacznego przedłużenia wolnego. Długi weekend będzie więc dla wielu "zwykły", trzydniowy. Wygląda na to, że humorów nie poprawi również aura.

Majówka 2026. Upału raczej nie będzie

Są już mapy pogodowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), pokazujące przewidywane temperatury na początku maja. Wyliczenia te opierają się na modelu pogodowym Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody, czyli ECMWF.

Zgodnie z prognozą na tydzień od 27 kwietnia do 3 maja, w okresie tym na przeważającym obszarze Polski średnia temperatura maksymalna wyniesie 16-17 stopni Celsjusza.

Najbardziej na plus wyróżni się Opolszczyzna z 18-stopniowymi pomiarami w najcieplejszej porze dnia. Zdecydowanie chłodniej na północy, zwłaszcza w rejonie Trójmiasta (11 stopni), ale też Koszalina i Suwalszczyzny (13-14 stopni). Tradycyjnie zimniejsze okaże się Podhale (13 stopni).

IMGW Średnia temperatura maksymalna

Jeśli chodzi o średnie temperatury minimalne to w pasie od Podlasia przez Warmię i Mazury po Wybrzeże termometry mogą pokazać nawet 5-6 stopni. W okolicach Zakopanego będzie to jedna "kreska" mniej.

Takie liczby oznaczają, że w całym kraju szykują się niższe odczyty od wieloletniej średniej z lat 1991-2020. Na wybrzeżu będą to nawet dwa stopnie mniej od tej normy.

IMGW Średnia temperatura

Szykuje się deszczowe otwarcie maja

Rozczarować mogą też perspektywy związane z opadami. Model ECMWF przewiduje, że na obszarze całego kraju szykuje się ponad 50-proc. prawdopodobieństwo wystąpienia opadu powyżej 10 mm, a więc dość odczuwalnego, wielogodzinnego deszczu.

Na Podhalu szansa na takie zjawisko wynosi 75 proc., w Małopolsce i na Śląsku oscyluje wokół 70 proc. Mało tego, na południu i południowym wschodzie będą regiony, gdzie z 30-, 40-, a nawet 50-procentowym (Zakopane) prawdopodobieństwem spadnie ponad 20 mm. A taka suma wskazuje już wręcz na... ulewę.

IMGW Prawdopodobieństwo wystąpienia sumy opadu powyżej 10 mm

Opierając się na wieloletnich pomiarach, IMGW ocenia, że okres od 27 kwietnia do 4 maja na znacznym obszarze Polski, m.in. na północy i południowym wschodzie okaże się ponad normę mokry, z kolei na północnym wschodzie zimniejszy niż zazwyczaj.

IMGW Suma opadu

Boże Ciało 2026. Prognoza daje nadzieję

Kolejny długi weekend wielu Polaków wypadnie w dniach 4-7 czerwca, a więc w okresie Bożego Ciała. Jaka wówczas oczekiwana jest pogoda? Modele, z których korzysta IMGW, choć mniej dokładne, bo długoterminowe, dają optymistyczne zapowiedzi. W całym kraju temperatury mają być wyższe niż przeciętne z lat 1991-2020.

IMGW Czerwiec 2026

Oznacza to np. że w Warszawie czy Wrocławiu średnie odczyty zauważalnie przekroczą 18 stopni. Nie są natomiast oczekiwane wyższe niż w ostatnich dekadach sumy opadów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl