W weekend wysokie temperatury i rozpogodzenia pójdą w niepamięć. Najnowsze prognozy IMGW sugerują, że w najbliższych dniach czekają nas spore opady deszczu, a lokalnie nawet burze.

Silne porywy wiatru również dadzą o sobie znać, szczególnie na południowym zachodzie kraju. W najbliższym czasie warto zaopatrzyć się w parasolki.

Prognoza pogody na weekend. Ostrzeżenia przed przymrozkami

Silne opady deszczu i intensywny wiatr to nie wszystkie pogodowe niespodzianki. W sobotę IMGW wydał również alerty I stopnia przed przymrozkami. Ostrzeżenia obowiązywać będą dla południowo-wschodniej części województwa małopolskiego oraz południowej części województwa podkarpackiego.

Lokalnie temperatura spadnie tam do około minus 2 st. C, a przy gruncie - do minus 5 st. C.

Alert rozpocznie się w sobotę o godz. 23 i potrwa do godz. 8 rano w niedzielę.

ZOBACZ: Pogoda w majówkę nie zachwyci. Znamy wstępne prognozy

W weekend wyciągnijmy parasolki. Alerty przed intensywnym deszczem

Instytut ostrzega też przed intensywnymi opadami deszczu, jakie szczególnie w niedzielę będą dla Polaków sporym utrudnieniem. IMGW wydał w związku z tym alerty II stopnia, które będą obowiązywać na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem oraz w części województwa wielkopolskiego.

Według najnowszych prognoz, wysokość opadów może tam wynieść od 40 do 50 mm, a lokalnie do 60 mm. Warto przygotować się na lokalne burze.

Ostrzeżenie rozpocznie się o godz. 15 w niedzielę i potrwa 24 godziny.

ZOBACZ: Wiosna walczy z zimą, w weekend kolejne starcie. Rysuje się trend pogodowy

Silny deszcz wystąpi również w części woj. zachodniopomorskiego oraz w powiecie złotowskim w woj. wielkopolskim. IMGW wydało tam alerty I stopnia. Mieszkańcy wspomnianych terenów mogą spodziewać się opadów o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, z wysokością od 30 do 40 mm. Tam również możliwe będą lokalne burze.

Ostrzeżenie potrwa od godz. 15 w niedzielę do godz. 15 w poniedziałek.

Jak informuje IMGW, w przypadku obydwu alertów "najsilniejsze opady prognozowane są na niedzielny wieczór oraz na noc z niedzieli na poniedziałek".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni