Z południowego zachodu do naszego kraju dociera masa ciepłego powietrza i tam we wtorek będzie najcieplej. Nie oznacza to jednak, że w pozostałych regionach będzie chłodno - w ciągu dnia wszędzie temperatury będą dwucyfrowe - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dużo wiosny we wtorek. Deszcz gwarantowany

Polska podzieli się na zdecydowanie cieplejsze, ale jednocześnie bardziej pochmurne i deszczowe południe oraz zachód i dość pogodny wschód.

ZOBACZ: Z Afryki dociera do Polski. Wiemy, jak długo może się utrzymać w powietrzu

W zachodniej połowie Polski, a także na Pomorzu, w centrum i południu popada deszcz. Mimo to właśnie w tych regionach we wtorek będzie najcieplej: na termometrach pojawią się wartości do około 17 st. C. Lokalnie mogą być nieco wyższe i zbliżyć się do 19 st. C.

Inaczej będzie na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie pojawi się więcej słońca i powinno być sucho przez cały dzień. Będzie też o kilka stopni mniej niż na zachodzie - synoptycy podziewają się tam od 13 do 15 st. C.

ZOBACZ: Przełom w pogodzie coraz bliżej. Wiemy, kiedy zanotujemy 20 stopni

W ciągu dnia nie będzie miejsc z jednocyfrowymi temperaturami i nawet na najchłodniejszym Helu możemy się spodziewać nie mniej niż 10 st. C.

Deszczowa aura na zachodzie i południowym zachodzie utrzyma się przez cały dzień i potrwa również w nocy. Po zmroku można się też spodziewać opadów deszczu ze śniegiem wysoko w Tatrach.

Ciepły epizod nie skończy się na wtorku. Po zachodzie słońca przymrozki nie wrócą - wszędzie temperatury będą dodatnie: na Podhalu nie spadną poniżej 1 st. C. Kolejne dni również będą ciepłe i dość spokojne, jednak deszczu nie unikniemy.

Ciepła fala prędko nie opadnie. Może się utrzymać przez cały tydzień

Typowo wiosenna, czyli zmienna i dość ciepła, ale jednocześnie miejscami deszczowa aura zostanie z nami na dłużej.

ZOBACZ: Nadchodzi majówka 2026. Czy szykuje się upał? Długoterminowa prognoza IMGW

Przez najbliższe kilka dni cały czas najcieplej będzie głównie na zachodzie i południu Polski, choć według prognoz IMGW bariera 20 st. C nie zostanie przekroczona.

W najcieplejszych miejscach w tym tygodniu będzie do 18-19 st. C. Tyle w połowie tygodnia zanotujemy lokalnie w centrum, ale przede wszystkim na zachodzie i południowym zachodzie.

ZOBACZ: Dni ochłodzenia są policzone. Niedługo zaczną się poważne zmiany w pogodzie

Najchłodniej będzie na północy, gdzie można liczyć na temperatury w okolicach 10 st. C lub kilka stopni więcej.

Początkowo dość pogodne dni, w drugiej połowie tygodnia ustąpią miejsca bardziej pochmurnym i deszczowym. Wówczas więcej deszczu możemy się spodziewać na wschodzie. Pod koniec tygodnia znowu popada i w niedzielę przelotne deszcze mogą występować w większości regionów.

ZOBACZ: Rozpoczyna się prawdziwa pogodowa seria. Jeden miesiąc zdecydowanie się wyróżni

Przyszły tydzień zrobi się wyraźnie chłodniejszy od obecnego. Temperatury w ciągu dnia spadną do poziomu kilkunastu stopni. Od poniedziałku może być maksymalnie 13-15 st. C.

Na początku przyszłego tygodnia na południu znowu może padać deszcz, więc tam aura będzie najbardziej wymagająca. Potem powinno się uspokoić.

