Poniedziałek był ciepły od samego rana: o godz. 7:00 wszędzie temperatury były dodatnie, a w ciągu dnia w całym kraju przekroczą 10 st. C. Na południowym zachodzie synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej spodziewają się nawet 17 st. C. Kolejne dni będą jeszcze cieplejsze, ale niekoniecznie tak spokojne.

Ocieplenie się utrzyma. Trzeba jednak uważać na opady

Na początku tygodnia będzie przeważnie słonecznie i spokojnie, a w poniedziałek słaby deszcz popada praktycznie tylko na południowym zachodzie. We wtorek nad Polskę nadciągnie więcej chmur i na zachodzie znowu popada deszcz, a w Tatrach również deszcz ze śniegiem.

ZOBACZ: Dni ochłodzenia są policzone. Niedługo zaczną się poważne zmiany w pogodzie

To również będzie ciepły dzień, z kilkunastostopniowymi temperaturami we wszystkich regionach, z wyjątkiem Półwyspu Helskiego, gdzie może być maksymalnie 8 st. C. W reszcie Polski będzie 12-16, a miejscami na południu około 17 st. C. Możliwe, że na południowym wschodzie zanotujemy 18-19 st. C, a lokalnie może być nieco więcej.

WXCHARTS Od wtorku miejscami na zachodzie i południu temperatury zbliżą się do 20 st. C

Temperaturę odczuwalną na Pomorzu obniży mocniejszy wiatr, osiągający w porywach do 60 km/h.

Środa będzie bardziej pochmurna i deszczowa. Najwięcej opadów powinni się spodziewać mieszkańcy północnej części kraju. Wartości na termometrach będą zbliżone do tych z wtorku, choć na północy zrobi się wyraźnie chłodniej: do 6-8 st. C. W centrum będzie około 12, a na południu do 15-16 stopni. Wiatr tym razem będzie słaby i umiarkowany.

IMGW Pogoda w Polsce: Ciepło, ale z opadami deszczu w drugiej połowie tygodnia

Ciemne chmury nad Polską to nie wszystko. Wyraźnie się ociepli

Druga połowa tygodnia upłynie pod znakiem niezbyt przyjemnej, ale jednocześnie ciepłej pogody ze słabym wiatrem.

ZOBACZ: Rozpoczyna się prawdziwa pogodowa seria. Jeden miesiąc zdecydowanie się wyróżni

Czwartek, tak jak kolejne dni do końca tygodnia, będzie pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Pogoda podzieli wówczas nasz kraj na chłodniejszą północ, gdzie temperatury nie przekroczą 10 st. C, podczas gdy na południu dojdą do 16 st. C.

Bardziej deszczowo zrobi się w piątek. Najwięcej opadów można się spodziewać na wschodzie, południu oraz w centrum - tam może popadać intensywniej niż w innych miejscach.

IMGW Prognoza opadów atmosferycznych dla Polski przez najbliższe 10 dni. Kolejny tydzień powinien być spokojniejszy

Pewnym pocieszeniem będą wyższe niż wcześniej temperatury, wynoszące przeważnie od 12 do 17 st. C, a na zachodzie i południowym zachodzie możliwe będzie miejscami nawet około 20 st. C.

WXCHARTS Pod koniec tygodnia odczujemy wyraźniejsze ocieplenie - wynika z prognoz IMGW

Podobne warunki, ze sporym zachmurzeniem i przelotnym deszczem w wielu miejscach utrzymają się przez cały weekend.

Jednocześnie do końca tygodnia będzie ciepło: w sobotę od 14 do 18, a miejscami na zachodzie i południowym zachodzie do około 20 st. C. W niedzielę w zachodniej Polsce temperatury dojdą do 19 st. C, a możliwe że miejscami również przekroczą tam próg 20 st. C.

ZOBACZ: Nadchodzi majówka 2026. Czy szykuje się upał? Długoterminowa prognoza IMGW

Kolejny tydzień przyniesie dalsze zmiany w pogodzie. Choć według wstępnych prognoz zrobi się spokojniej i bardziej sucho, jednocześnie doświadczymy kolejnego ochłodzenia, z maksymalnymi temperaturami w okolicach 15-16 st. C.

