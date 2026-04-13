Przełom w pogodzie coraz bliżej. Wiemy, kiedy zanotujemy 20 stopni
Wiosna zyskuje drugi oddech. Początek tygodnia przyniósł spokojną i przyjemną aurę do większości Polski. Zrobiło się również ciepło, a to dopiero początek. Możliwe, że w tym tygodniu na termometrach zanotujemy wartości sięgające 20 st. C, w dodatku przez kilka dni. Deszcz jednak wróci do naszego kraju i miejscami może być dość silny.
- Od poniedziałku czeka nas ocieplenie, z temperaturami przekraczającymi 10 st. C, a miejscami sięgającymi 17 st. C.
- Od wtorku nadciągną chmury i opady deszczu, którego w tygodniu będzie coraz więcej.
- Środa i dalsza część tygodnia przyniosą więcej zachmurzenia i opadów, ale nadal ciepłą pogodę, z wyraźnym ochłodzeniem na północy w czwartek.
- Pod koniec tygodnia oraz w weekend utrzymają się przelotne opady deszczu i ciepłe temperatury, miejscami dochodzące do 20 st. C.
Poniedziałek był ciepły od samego rana: o godz. 7:00 wszędzie temperatury były dodatnie, a w ciągu dnia w całym kraju przekroczą 10 st. C. Na południowym zachodzie synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej spodziewają się nawet 17 st. C. Kolejne dni będą jeszcze cieplejsze, ale niekoniecznie tak spokojne.
Ocieplenie się utrzyma. Trzeba jednak uważać na opady
Na początku tygodnia będzie przeważnie słonecznie i spokojnie, a w poniedziałek słaby deszcz popada praktycznie tylko na południowym zachodzie. We wtorek nad Polskę nadciągnie więcej chmur i na zachodzie znowu popada deszcz, a w Tatrach również deszcz ze śniegiem.
To również będzie ciepły dzień, z kilkunastostopniowymi temperaturami we wszystkich regionach, z wyjątkiem Półwyspu Helskiego, gdzie może być maksymalnie 8 st. C. W reszcie Polski będzie 12-16, a miejscami na południu około 17 st. C. Możliwe, że na południowym wschodzie zanotujemy 18-19 st. C, a lokalnie może być nieco więcej.
Temperaturę odczuwalną na Pomorzu obniży mocniejszy wiatr, osiągający w porywach do 60 km/h.
Środa będzie bardziej pochmurna i deszczowa. Najwięcej opadów powinni się spodziewać mieszkańcy północnej części kraju. Wartości na termometrach będą zbliżone do tych z wtorku, choć na północy zrobi się wyraźnie chłodniej: do 6-8 st. C. W centrum będzie około 12, a na południu do 15-16 stopni. Wiatr tym razem będzie słaby i umiarkowany.
Druga połowa tygodnia upłynie pod znakiem niezbyt przyjemnej, ale jednocześnie ciepłej pogody ze słabym wiatrem.
Czwartek, tak jak kolejne dni do końca tygodnia, będzie pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Pogoda podzieli wówczas nasz kraj na chłodniejszą północ, gdzie temperatury nie przekroczą 10 st. C, podczas gdy na południu dojdą do 16 st. C.
Bardziej deszczowo zrobi się w piątek. Najwięcej opadów można się spodziewać na wschodzie, południu oraz w centrum - tam może popadać intensywniej niż w innych miejscach.
Pewnym pocieszeniem będą wyższe niż wcześniej temperatury, wynoszące przeważnie od 12 do 17 st. C, a na zachodzie i południowym zachodzie możliwe będzie miejscami nawet około 20 st. C.
Podobne warunki, ze sporym zachmurzeniem i przelotnym deszczem w wielu miejscach utrzymają się przez cały weekend.
Jednocześnie do końca tygodnia będzie ciepło: w sobotę od 14 do 18, a miejscami na zachodzie i południowym zachodzie do około 20 st. C. W niedzielę w zachodniej Polsce temperatury dojdą do 19 st. C, a możliwe że miejscami również przekroczą tam próg 20 st. C.
Kolejny tydzień przyniesie dalsze zmiany w pogodzie. Choć według wstępnych prognoz zrobi się spokojniej i bardziej sucho, jednocześnie doświadczymy kolejnego ochłodzenia, z maksymalnymi temperaturami w okolicach 15-16 st. C.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej