Jeśli w najbliższym czasie niebo nad Polską stanie się mniej przejrzyste, to nie jest powód do niepokoju. Do naszego kraju zaczyna docierać chmura drobnego pyłu saharyjskiego. Jest na tyle duża, że swoim zasięgiem obejmie praktycznie wszystkie regiony.

Przyleciał znad Sahary. Wiemy, gdzie będzie go najwięcej

Największe stężenie pyłu znad Sahary przez najbliższe dni utrzyma się na południu Europy, jednak obecność tych drobin w powietrzu odczujemy również w naszym kraju.

Od poniedziałku niebo może zblaknąć przede wszystkim na południowym zachodzie oraz w zachodniej połowie Polski, gdzie pyłu powinno być najwięcej. Wynika to z symulacji udostępnionej przez śledzącej przemieszczanie się tych drobin organizacji WMO Barcelona Dust Regional Center.

Dust.aemet.es Chmura pyłu saharyjskiego w Europie według symulacji WMO Barcelona Dust Regional Center

Chmura drobin unoszonych przez wiatr znad Sahary przez najbliższy tydzień może się przemieszczać na wschód, wraz z układem niskiego cieśnienia wędrującego przez Morze Śródziemne.

Polska znajdzie się na skraju zasięgu tego zjawiska, więc nieba nad naszym krajem nie będzie tak przyćmione jak w krajach południowej Europy.

Skies Of The UK/X Symulacja przemieszczania się pyłu saharyjskiego nad Europą

Zgodnie z dostępnymi obecnie symulacjami pył saharyjski może się utrzymać nad Polską również przez cały wtorek i wówczas jego największe stężenie wystąpi na zachodzie, południu i w centrum kraju.

Sytuacja powinna się zmienić w okolicach środy, kiedy to obecność drobin z północnej Afryki wciąż może być u nas odczuwalna, jednak ich stężenie powinno się stopniowo zmniejszać.

Pył znad Sahary z izotopami. Wyjaśniamy, czy trzeba się go bać

Zjawisko masowego przemieszczania się saharyjskiego pyłu badane jest od lat. Mikroskopijny piasek może podróżować z wiatrem na odległość tysięcy kilometrów, docierając do Karaibów i niektórych rejonów Ameryki Południowej. Często jego obecność odczuwają również Europejczycy.

Naukowcy odkryli, że pył saharyjski zawiera śladowe ilości radioaktywnych izotopów. Udowodniono jednak, że nie stanowią one żadnego zagrożenia dla ludzi, ani dla środowiska.

Należy jednak podkreślić, że pył saharyjski przynosi ze sobą również suche i gorące powietrze, mogąc powodować problemy z oddychaniem, łzawienie bądź zapalenie spojówek czy problemy z zatokami, szczególnie u osób z uczuleniami. Kiedy pada deszcz, pył zamienia się w "błotnistą" masę, oblepiającą różne powierzchnie.

Inną niedogodnością związaną z obecnością pyłu znad Sahary jest fakt, że drobny piasek może się osadzać na elewacjach budynków i karoseriach aut. Po przejściu chmury warto je umyć.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni