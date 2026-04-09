Choć mamy już kalendarzową wiosnę, pogoda w niewielu rejonach może się z nią kojarzyć. Czwartkowy poranek był mroźny, a w Jeleniej Górze o godz. 7:00 było -3,6 st. C. W ciągu dnia w niemal całej Polsce będzie chłodno, a tylko na zachodzie temperatury minimalnie przekroczą barierę 10 st. C - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niedługo jednak sytuacja zacznie się zmieniać i na termometrach pojawią się znacznie wyższe wartości.

Do ocieplenia zostało niewiele. Poczujemy to po weekendzie

Na koniec obecnego tygodnia przypadnie apogeum ochłodzenia. W piątek będzie maksymalnie 10 st. C i najcieplejszym rejonem Polski będzie wówczas Mazowsze. Na południowym wschodzie będzie wówczas o pięć stopni mniej. Wieczorem na zachodzie może jeszcze popadać deszcz.

Pogoda stopniowo zacznie się poprawiać i pierwsze tego oznaki odczujemy w weekend. W sobotę i niedzielę zrobi się nieco cieplej: odpowiednio do 13 i 15 st. C w zachodnich rejonach kraju. Wciąż jednak przelotnie popada lokalny deszcz oraz deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg.

WXCHARTS Do weekendu będzie chłodno. Sytuacja stopniowo zacznie się zmieniać w sobotę i niedzielę

Wyraźniejsze zmiany odnotujemy na początku przyszłego tygodnia. W poniedziałek co prawda w zachodniej Polsce znowu będzie pochmurnie i tam przelotnie popada deszcz, za to w reszcie kraju zrobi się pogodnie.

Temperatury wyraźnie wzrosną i tym razem w praktycznie całej Polsce będą dwucyfrowe. Na zachodzie w poniedziałek i wtorek zanotujemy 17 st. C, zaś kolejne dni mogą się okazać jeszcze cieplejsze.

Wiosna odzyska wigor. Coraz bliżej 20 st. C

Z czasem ocieplenie stanie się bardziej odczuwalne. Wszędzie będzie powyżej 10 st. C, a najcieplejsze cały czas będą zachodnie rejony kraju, gdzie za dnia będzie można liczyć na 17 st. C. Zrobi się też pogodniej, a słabe, przelotne opady deszczu ograniczą się do zachodnich krańców Polski.

Bardzo przyjemnej wersji wiosny możemy się spodziewać w połowie przyszłego tygodnia. Środa zapowiada się na słoneczną i bez opadów. Tego dnia w Małopolsce możliwe będzie około 19 st. C, a w centrum około 16. Nawet na najchłodniejszej Suwalszczyźnie będzie stosunkowo ciepło, bo 14 st. C.

IMGW Chłodniejsze powietrze utrzyma się nad Polską przez kilka kolejnych dni, potem zostanie wyparte przez cieplejsze

Wiele wskazuje na to, że fala ciepła utrzyma się co najmniej do końca przyszłego tygodnia i lokalnie może być do około 20 st. C.

WXCHARTS Miejscami w przyszłym tygodniu zanotujemy około 20 st. C - wynika z prognoz IMGW

Nie oznacza to, że cały czas będzie spokojnie. Możliwe, że z czasem przez nasz kraj przejdą kolejne fronty atmosferyczne. Możliwe, więc, że w okolicach przyszłego piątku i weekendu wrócą silniejsze opady deszczu, zachmurzenie, a być może nawet lokalne wiosenne burze.

IMGW Deszcze mogą nawiedzać Polskę falami. Kolejna może nadciągnąć pod koniec przyszłego tygodnia

Na dokładniejsze prognozy na drugą połowę kwietnia trzeba będzie jeszcze poczekać, ponieważ tego typu wyliczenia są dość niepewne, a warunki mogą się jeszcze wielokrotnie zmienić.

