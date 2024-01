Opublikowane w niedzielę na stronie Prokuratury Krajowej "Stanowisko Zastępców Prokuratora Generalnego dotyczące próby bezprawnego pozbawienia funkcji Prokuratora Krajowego i obsadzenia tej funkcji w trybie nieznanym ustawie" jest odpowiedzią na piątkowe działania Adama Bodnara - ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

W piątek minister Bodnar w czasie spotkania z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 roku przez poprzedniego Prokuratora Generalnego, Zbigniewa Ziobrę, zostało dokonane "z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych". Następnie resort sprawiedliwości przekazał, że prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został "pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego".

ZOBACZ: Pilny komunikat resortu sprawiedliwości. Chodzi o Prokuratora Krajowego

Z takim obrotem spraw nie zgadzają się Zastępcy Prokuratora Generalnego. Już w piątek Prokuratura Krajowa oświadczyła, że funkcję Prokuratora Krajowego pełni Dariusz Barski, a pismo Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, w którym wskazuje on, że jego zdaniem Prokurator Krajowy pozostaje prokuratorem w stanie spoczynku, nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Oświadczenie Zastępców Prokuratora Generalnego. Nie zgadzają się z ministrem

W pierwszym zdaniu stanowiska opublikowanego przez nich stanowiska stwierdzają, że "prawo o prokuraturze nie przewiduje instytucji »pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego«, w tym nie przewiduje możliwości wykonywania obowiązków i zadań Prokuratora Krajowego przez osobę powołaną na »pełniącego obowiązki«". Jak dalej argumentują, "za powyższym przemawia przede wszystkim brak określenia w ustawie trybu powołania »pełniącego obowiązki« , w tym wskazania organu powołującego i przesłanek umożliwiających powołanie" - głosi oświadczenie.

W stanowisku podkreślono, że kompetencje i zadania Prokuratora Krajowego - Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego - może również realizować upoważniony przez niego inny zastępca PG. Jak podkreślono, Prokurator Krajowy "wydaje w tym zakresie stosowne zarządzenie". Według stanowiska zastępców PG "zarządzenie takie zostało wydane i jest obowiązującym aktem prawnym".

ZOBACZ: Spór o Prokuratora Krajowego. Zastępcy A. Bodnara składają zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

"Jest to zarządzenie Nr 101/23 Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego z dnia 30.11.2023 r. w sprawie upoważnienia do realizacji jego kompetencji i zadań przez pozostałych Zastępców Prokuratora Generalnego" - czytamy w stanowisku.

Jak zaznaczają Zastępcy Prokuratora Generalnego, w przypadku wakatu na funkcji Prokuratora Krajowego "zadań i kompetencji Prokuratora Krajowego nie może wykonywać Prokurator Generalny", czyli minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Zdaniem zastępców PG Jacek Bilewicz "nie mógł zostać, i nie został, skutecznie powołany na »pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego« bowiem w dacie, w jakiej miało to nastąpić (12 stycznia 2024 r.) nie istniała, i nie istnieje nadal instytucja »pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego«". Według urzędników regulacje Prawa o prokuraturze "nie obejmują żadnej podstawy do czasowego powierzania obowiązków Prokuratora Krajowego osobie, która nie została powołana na to stanowisko", a 12 stycznia 2024 r. "nie było wakatu na funkcji Prokuratora Krajowego".

ZOBACZ: Andrzej Duda o działaniach Prokuratora Generalnego: kolejne rażące naruszenie prawa

W stanowisku podkreślono ponadto, że prokurator Dariusz Barski nie utracił statusu prokuratora Prokuratury Krajowej, bo "nie został bowiem odwołany z pełnionej funkcji w trybie określonym w ustawie". Jak wskazano w stanowisku, twierdzenie, że Prokurator Krajowy Dariusz Barski jest prokuratorem w stanie spoczynku, co powoduje, że nie może pełnić funkcji Prokuratora Krajowego, "jest całkowicie bezpodstawne".

Oświadczenie prokuratorów regionalnych

W niedzielę oświadczenie w tej sprawie wydali również Prokuratorzy Regionalni oraz Naczelnicy Wydziałów Zamiejscowych Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. "Kierując się treścią złożonego ślubowania prokuratorskiego oraz nałożonym na nas przez ustawodawcę obowiązkiem ścigania przestępstw i stania na straży praworządności, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podjętych przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, pozbawionych podstaw prawnych działań, zmierzających do nielegalnego odwołania Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego z zajmowanego stanowiska i powołania Pana Jacka Bilewicza na nieistniejące stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego" - czytamy oświadczeniu opublikowanym na profilu Prokuratury Krajowej na platformie X.

Według prokuratorów regionalnych i naczelników wydziałów zamiejscowych, podjęte przez Bodnara działania "nie wywołują żadnych skutków prawnych".

ZOBACZ: "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Podkreślili, że procedura powołania oraz odwołania Prokuratora Krajowego została precyzyjnie opisana w ustawie Prawo o prokuraturze, zgodnie z którą "Prokuratora Krajowego jako pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego".

Autorzy oświadczenia zaznaczyli ponadto, że Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców PG powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta RP, a odwołuje - za jego pisemną zgodą.

W ich opinii przedstawiona przez Bodnara argumentacja o pozostawaniu Barskiego w stanie spoczynku "jest pozbawiona racji i stanowi jedynie nieudolną próbę uzasadnienia dla działania zmierzającego do obejścia prawa".

Barski "w dalszym ciągu pełni funkcję Prokuratora Krajowego"

Autorzy oświadczenia powołali się przy tym na art. 47 par. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze, który - jak zaznaczyli - "nie przewidywał żadnych ram czasowych jego obowiązywania, a zatem nie przewidziano ograniczeń czasowych jego stosowania". Jak dodali, "przepis ten obowiązywał w dacie, w której Pan Prokurator Krajowy Dariusz Barski złożył wniosek", stosownie do art. 47 par. 1 wymienionej ustawy.

Artykuł ten mówi, że: "prokurator pozostający w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w stanie spoczynku może wrócić na swój wniosek do służby na ostatnio zajmowane stanowisko lub stanowisko równorzędne, a uprawnienie to nie dotyczy prokuratorów, którzy odeszli w stan spoczynku z przyczyn zdrowotnych".

ZOBACZ: J. Kaczyński: Jeśli ktoś nie ma sumienia, to nie powinien być ministrem sprawiedliwości

Prokuratorzy regionalni podkreślili w oświadczeniu, że "przepis ten obowiązuje nadal, albowiem nie został uchylony, ani też nie do doszło do stwierdzenia jego niezgodności z Konstytucją RP". Zaznaczyli ponadto, że przepis ten "nie ma charakteru periodycznego i nie ma w jego treści żadnej daty, w oparciu o którą możliwe byłoby przyjęcie czasowych ram jego obowiązywania".

"Prawodawca przewidział w tej ustawie przepisy, które mogły być stosowanie w określonych ramach czasowych (np. art. 53 par. 1), a skoro w art. 47 takiego zastrzeżenia nie wprowadzono, to nie może być ono sformułowane w ramach wykładni prawa" - podkreślono w oświadczeniu.

Według prokuratorów regionalnych w związku z tymi argumentami Barski "w dalszym ciągu pełni funkcję Prokuratora Krajowego", a podjęte przez szefa MS działania w tej sprawie "nie mają mocy prawnej i nie wywołują skutków prawnych".