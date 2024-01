Prezydent Andrzej Duda zareagował na decyzję Prokuratora Generalnego Adama Bodnara ws. Wprowadzenia w stan spoczynku Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. - Działanie A. Bodnara bez udziału Premiera i Prezydenta to kolejne rażące naruszenie prawa - zaznaczyła głowa państwa.

"Min. A. Bodnar próbuje usunąć D. Barskiego ze stanowiska Prokuratora Krajowego, do czego nie ma żadnych samodzielnych kompetencji" - napisał Andrzej Duda na swoim profilu na X (dawniej Twitter).

"Przekazał Prokuratorowi Barskiemu swoją „decyzję” w tej sprawie. Zmiana na stanowisku Prokuratora Krajowego to zgodnie ustawą kompetencja Premiera i Prokuratora Generalnego we współdziałaniu z Prezydentem. Działanie A. Bodnara bez udziału Premiera i Prezydenta to kolejne rażące naruszenie prawa (ustawy i art. 7 Konstytucji)" - zaznaczył.

Reakcja prezydenta była odpowiedzią na piątkowe działania resortu sprawiedliwości, które poinformowało, że Prokurator Generalny przekazał Prokuratorowi Krajowemu dokument świadczący o jego przejściu w stan spoczynku.

Decyzja ws. Prokuratora Krajowego. Dariusz Barski przechodzi w stan spoczynku

Resort sprawiedliwości powiadomił, że prokurator generalny Adam Bodnar wręczył Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskiemu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby w dniu 16 lutego 2022 roku przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę, zostało dokonane "z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych".

Wobec tego Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że "od 12 stycznia 2024 roku pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego".



W komunikacie podano, że decyzja zapadła po "dokonanej wewnętrznie w Ministerstwie Sprawiedliwości analizie stanu faktycznego i prawnego" oraz " pozyskanych zewnętrznie opiniach prawnych uznanych ekspertów i autorytetów prawniczych". Te - jak poinformował resort - wykazują, że działania podjęte przez Zbigniewa Ziobrę zostały dokonane "bez należytej podstawy prawnej i nie wywołują skutków".



Na jego miejsce powołano Jacka Bilewicza.

Działania Adama Bodnara. Zareagowała Prokuratora Krajowa

Jednakże w sprawie głos zabrała Prokuratura Generalna, która uznała, że funkcję Prokuratora Krajowego pełni wciąż Dariusz Barski. Według niej pismo Prokuratora Generalnego Adama Bodnara "nie wywołuje żadnych skutków prawnych".

"Pismo Prokuratora Generalnego z dnia 12 stycznia 2024 r. należy traktować jako nieopartą na jakiejkolwiek rzeczywistej podstawie prawnej próbę pozbawienia Prokuratora Krajowego możliwości wykonywania funkcji w drodze obejścia ustawowego mechanizmu odwoływania z tego stanowiska określonego w Prawie o prokuraturze, a wymagającego dla swej skuteczności zgody Prezydenta RP" - zaznaczyła Prokuratura krajowa w oświadczeniu opublikowanym na swoim profilu na platformie X.

Według Prokuratury Krajowej, pismo Adama Bodnara "nie jest jakąkolwiek decyzją, która mogłaby wywrzeć skutek prawny", a jedynie jego "własną interpretacją prawa". W oświadczeniu zaznaczono, ze Prokuratura sprzeciwia się "próbom obejścia uregulowań ustawowych".