Spór o Prokuratora Krajowego. Oświadczenie zastępców Adama Bodnara

"Zastępcy Prokuratora Generalnego Adama Bodnara oświadczają, że powierzenie prokuratorowi Jackowi Bilewiczowi funkcji p.o. Prokuratora Krajowego z bezprawnym pominięciem procedury ustawy Prawa o prokuraturze jest bezskuteczne. Funkcja taka nie została przewidziana w ustawie Prawo o prokuraturze" - napisali w oświadczeniu zastępcy prokuratora generalnego.

ZOBACZ: Pilny komunikat resortu sprawiedliwości. Chodzi o Prokuratora Krajowego

Ich zdaniem minister sprawiedliwości Adam Bodnar stworzył tę funkcję, żeby uniknąć zwracania się o zgodę na odwołanie prokuratora krajowego do prezydenta Andrzeja Dudy.

Prokuratura Generalna: Stworzono nieznaną w prawie funkcję

"Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem bezprawnie stworzyli nową funkcję, nieznaną ustawie Prawo o prokuraturze. Bezprawne działanie Adama Bodnara i Donalda Tuska ma na celu ominięcie przepisów dotyczących trybu odwołania I Zastępcy Prokuratora Generalnego przy wyraźniej pisemnej zgodzie Prezydenta RP" - wskazano w oświadczeniu.

"Oświadczamy, że wykorzystamy wszystkie środki przewidziane prawem w celu skutecznego przeciwdziałania próbie bezprawnego usunięcia Prokuratora Krajowego i zawłaszczenia prokuratury dla celów politycznych" - dodano.

Decyzja ws. Prokuratora Krajowego. Adam Bodnar powołuje Jacka Bilewicza

Oświadczenie to reakcja na decyzję Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który wręczył Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskiemu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby w dniu 16 lutego 2022 roku przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę, zostało dokonane "z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych".

Równocześnie wskazano, że "od 12 stycznia 2024 roku pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego". Na jego miejsce powołano Jacka Bilewicza.

Z decyzją nie zgodziła się Prokuratura Generalna, która uznała, że funkcję Prokuratora Krajowego pełni wciąż Dariusz Barski. Według niej pismo Prokuratora Generalnego Adama Bodnara "nie wywołuje żadnych skutków prawnych".

Głos w sprawie zabrał także prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa podkreśliła, że minister sprawiedliwości nie może samodzielnie odwołać Prokuratora Krajowego.