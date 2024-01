Minister Wojciech Kolarski przypomniał w "Śniadaniu Rymanowskiego" stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy ws. decyzji Prokuratora Generalnego.

- Jeżeli w Polsce rządzi prawo, to prawo wynika z ustaw. Jest ustawa o prokuraturze, ta ustawa mówi wyraźnie, jaki jest tryb odwoływania prokuratora krajowego, jaki jest tryb powoływania, ten tryb został złamany - powiedział.

ZOBACZ: "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Dodał, że "jutro w godzinach porannych w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie, na które prezydent zaprosił Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego wraz ze współpracownikami, po to, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło, o tej próbie zamachu na niezależną prokuraturę.

Prezydencki minister ocenił, że "mamy do czynienia z poważnym kryzysem w państwie", a pod rządami premiera Donalda Tuska "rządzi prawo zemsty".

Andrzej Duda: Rażące naruszenie prawa

Do działań Prokuratora Generalnego Adama Bodnara prezydent odniósł się w piątek w mediach społecznościowych.

"Min. A. Bodnar próbuje usunąć D. Barskiego ze stanowiska Prokuratora Krajowego, do czego nie ma żadnych samodzielnych kompetencji" - napisał Andrzej Duda na X (dawniej Twitter).

ZOBACZ: Andrzej Duda o działaniach Prokuratora Generalnego: kolejne rażące naruszenie prawa

"Przekazał Prokuratorowi Barskiemu swoją 'decyzję' w tej sprawie. Zmiana na stanowisku Prokuratora Krajowego to zgodnie ustawą kompetencja Premiera i Prokuratora Generalnego we współdziałaniu z Prezydentem. Działanie A. Bodnara bez udziału Premiera i Prezydenta to kolejne rażące naruszenie prawa (ustawy i art. 7 Konstytucji)" - zaznaczył.

Decyzja Adama Bodnara ws. Prokuratora Krajowego

Reakcja prezydenta była odpowiedzią na piątkowe działania Bodnara, który wręczył Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskiemu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby w dniu 16 lutego 2022 roku przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę, zostało dokonane "z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych".

Równocześnie wskazano, że "od 12 stycznia 2024 roku pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego". Na jego miejsce powołano Jacka Bilewicza.

ZOBACZ: Donald Tusk: Skończą się okupacje państwowych urzędów przez PiS



Z decyzją nie zgodziła się Prokuratura Generalna, która uznała, że funkcję Prokuratora Krajowego pełni wciąż Dariusz Barski. Według niej pismo Prokuratora Generalnego Adama Bodnara "nie wywołuje żadnych skutków prawnych".

Z kolei zastępcy Bodnara poinformowali w sobotę, że podjęli decyzję o złożeniu zawiadomienia "o popełnieniu przestępstwa przez Adama Bodnara, Jacka Bilewicza i inne działające z nimi osoby".

W sobotę zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand wydał zarządzenie ograniczające wstęp do Prokuratury Krajowej osobom postronnym. Decyzja ta ma uniemożliwić objęcie obowiązków przez Jacka Bilewicza, któremu premier powierzył obowiązki Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.