Gośćmi w programie "Śniadanie Rymanowskiego" są: Ewa Zajączkowska-Hernik (Konfederacja), Michał Kobosko (Polska 2050), Krzysztof Śmiszek (Lewica), Wojciech Kolarski (Kancelaria Prezydenta), Jan Kanthak (Suwerenna Polska) i Bartosz Arłukowicz (PO). Pierwszym tematem dyskusji było odwołanie Prokuratora Generalnego przez Adama Bodnara.

- Prokurator Barski został powołany bez konkretnej podstawy prawnej. Były przepisy ustawy wprowadzające ustawę o prokuraturze. Były to przepisy czasowe. Kilka lat później powołano się na te przepisy, które już nie istniały. (...) Pan minister Ziobro i jego ekipa od 2015 roku robili wszystko niechlujnie, na rympał robili wszystko, aby wciągnąć swoich ludzi do najwyższych stanowisk w wymiarze sprawiedliwości. Zrobiono to z pogwałceniem prawo i Prokurator Generalny musiał wydać taką decyzję - powiedział wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek.



- My nie mówimy o prawie, bo ta ekipa dokonuje bezprawia. Jedno bezprawie przykrywa kolejnym bezprawiem. Przed chwilą było bezprawie w mediach publicznych, później bezprawi e dotyczące aresztowania ministra kamińskiego i Ministra Wąsika, a dzisiaj kolejne bezprawie dotyczące - mówił poseł Jan Kanthak.



Bogdan Rymanowski zauważył, że przy odwołaniu Prokuratora Krajowego ministers sprawiedliwości powoływał się na opinie ekspertów.

Mamy porządek prawny, mamy p0rawo w Polsce nie obowiązują opinie prawne.

- W Polsce obowiązują przepisy prawa. Prawo o prokuraturze jednoznacznie wskazuje, że musi być zgoda prezydenta, żeby odwołać Prokuratora Krajowego - odpowiedział poseł Suwerennej Polski.

- Jeśli pan Prokurator Generalny stwierdził nieprawidłowość powołania prokuratora Generalnego to tak jest i koniec sprawy - powiedział Bartosz Arłukowicza, poseł PO. Zapytany o protest zastępców Prokuratora Generalnego, odpowiedział, że "są to rzeczy niebywale".

- Mam jedną wiadomość. Niezależnie jakbyście tupali, krzyczeli, praworządność w Polsce wróci. Wszyscy ci, którzy praworządność łamali odpowiedzą za to. Niezależnie od tego, czy schowają się w Pałacu Prezydenckim, w piwnicy Pałacu, czy na jego dachu - powiedział polityk PO.



Minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta podkreślił, że prezydent ocenił decyzję Adama Bodnara jednoznacznie negatywnie.



- Jutro w godzinach porannych odbędzie się spotkanie z Prokuratorem Barskim i jego współpracownikami, żeby omówić to, co się wydarzyło, czyli o próbie zamachu na niezależną prokuraturę. To jest bardzo poważna sytuacja kryzysu w państwie - powiedział Wojciech Kolarski.

- Prezydent nie uznaje żadnych bezprawnych działań - podkreślił.

