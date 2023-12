Historia Ady Fryczak, spełnienie marzenia Adama, a do tego remonty miejsc, w których dzieci mogą liczyć na pomoc, jak Blok Porodowy w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku. To tylko niektóre z działań Fundacji Polsat. - Każdego dnia pomagamy chorym dzieciom. W tym roku wsparliśmy finansowo leczenie i rehabilitację ponad 1000 z nich - podkreśla Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.

Bartosz Kwiatek, Grzegorz Siedlecki, dwie Agnieszki – Franaszek i Gola, Daniel Zieliński, Luiza Biedrzycka, Danuta Myjkowska i Ewa Bizoń – to trzon tegorocznej ekipy programu telewizyjnego "#Jesteśmy dla Dzieci". Od kilku lat pod patronatem Fundacji Polsat z sercem przygotowują i realizują odcinki, w których poruszane są tematy związane ze zdrowiem najmłodszych.

Jesteśmy dla Dzieci. Historia Ady Fryczak

Serce jest w logo Fundacji, z sercem pomagamy także dzieciom z wadami serca. Ada Fryczak urodziła się w lutym z zespołem niezwykle skomplikowanych wad serca, który niepostrzeżenie może sprawić, że jej serduszko przestanie bić... Nadzieją jest pilna operacja w USA.

Tetralogia Fallota w tej postaci to jedna z najtrudniejszych do operowania wad serca. - Usłyszeliśmy, że najlepiej będzie szukać dla Ady pomocy za granicą. Wyniki skonsultowaliśmy ze wskazanym przez kardiologów ośrodkiem – Stanford Medicine Children’s Health. Otrzymaliśmy kwalifikację do operacji kardiochirurgicznej wraz z kosztorysem – 2,6 mln dolarów – ugięły nam się kolana. Nie dysponujemy taką kwotą i sami nie jesteśmy w stanie jej zebrać – mówili nam rodzice Ady.

Razem możemy więcej i wspólnie z widzami Telewizji Polsat udało się zebrać całą kwotę. Teraz wszyscy trzymamy kciuki za udaną operację i powrót Ady do zdrowia.

Ada oraz podopieczni Fundacji korzystają z nowej podstrony z subkontami: wspieram.fundacjapolsat.pl, która ma na celu ułatwienie rodzicom i opiekunom zbiórkę środków finansowych na leczenie i rehabilitację swoich dzieci.

Nasi darczyńcy w prosty sposób mogą też udostępniać informacje o podopiecznych, zachęcając innych do przekazywania darowizn. Nowoczesny system wpłat usprawnia przekazywanie środków na wybrane dziecko potrzebujące pomocy.

Eksperci dla dzieci

W programie nie brakuje rozmów z gośćmi, ekspertami medycznymi, którzy przekazują widzom najważniejsze informacje związane z przypadkami prezentowanymi w reportażach. W audycji pokazywane są również dokonania Fundacji Polsat, m.in. remonty oddziałów szpitalnych, zbiórki funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu oraz pomoc związana z leczeniem i rehabilitacją chorych dzieci.

- Głównym celem Fundacji Polsat jest pomoc chorym dzieciom. Realizujemy to zadanie na różne sposoby. Nie tylko wspierając bezpośrednio swoich podopiecznych, ale także poprzez szereg działań, dzięki którym m.in. oddziały szpitalne zyskują nowy blask, rekonwalescencja następuje w milszych dla oka warunkach, a badania są wykonywane przy pomocy nowoczesnego sprzętu – mówi Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.

Od kilku lat Fundacja realizuje remonty w tzw. "małych ojczyznach". W tym roku wróciliśmy do Otwocka i przeznaczyliśmy 4,5 mln na remont Bloku Porodowego w Powiatowym Centrum Zdrowia.

- Blok Porodowy w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku nie był remontowany przez 58 lat, więc łatwo sobie wyobrazić, jak bardzo był niezbędny. Tylko w 2022 roku na Oddziale Położniczym na świat przyszło 640 dzieci. Dzięki remontowi kolejne porody mogą odbywać się w godnych warunkach dla przyszłych mam, jak i personelu. Zapewnienie jak największego komfortu i bezpieczeństwa mamom i dzieciom jest niezwykle ważne, i mam nadzieję, że udało nam się to zrealizować - mówi Prezes Fundacji Polsat, Krystyna Aldridge-Holc.

Remonty w "małych ojczyznach"

Wiemy, jak bardzo ważne są przyjazne, ciepłe i kolorowe pomieszczenia dla dzieci w klinikach, w których wracają do zdrowia. Motyle na ścianach oddziałów dziecięcych – to charakterystyczny znak, ze Fundacja Polsat wsparła konkretny oddział czy też klinikę. W najbliższym czasie motyle zawitają do "Przylądka Nadziei" we Wrocławiu. Jest to jedna z największych w Polsce, wysokospecjalistycznych placówek, która leczy dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz schorzeniami układu krwiotwórczego.

Bliskość mamy podczas pobytu dziecka w szpitalu, gdy trafia ono w nieznane sobie środowisko, jest zestresowane i źle się czuje, ma ogromny wpływ nie tylko na samopoczucie malucha, ale może także pomagać w procesie zdrowienia. I choć stała opieka rodzica podczas hospitalizacji jest zapewniona przez prawo to warunki, w których przebywają mamy w wielu placówkach wciąż odbiegają od komfortowych.

W „Przylądku Nadziei” pomieszczenia socjalne dla mam i opiekunów zmienią się dzięki „Podaruj Dzieciom Słońce”. W maju ruszyła wspólna akcja Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat. Każdy z nas może włączyć się w ten projekt – wystarczy w sklepach Carrefour kupić produkty P&G, a firma przekaże część zysku z ich sprzedaży Fundacji. Środki zebrane w ramach akcji zostaną przeznaczone na specjalne pokoje, z których mogą korzystać mamy przebywające w oddziałach onkologicznych podczas choroby swoich dzieci.

Gwiazdy angażują się w pomoc

- Mówimy o różnych schorzeniach i problemach zdrowotnych, które dotykają dzieci i młodzież. Każdy kolejny odcinek programu to spotkanie z niezwykłymi bohaterami - dziećmi, które zmagają się z chorobą, ich walecznymi rodzicami i wyjątkowymi lekarzami. To też taka lekcja życia, która pozwala złapać właściwy punkt odniesienia. Obok zmagań podopiecznych Fundacji Polsat, stawiamy także na edukację zdrowotną i profilaktykę w myśl podstawowej zasady - lepiej zapobiegać niż leczyć. To jest program dla wszystkich, którym zdrowie, szczególnie zdrowie dzieci, nie jest obojętne, którzy chcą pomagać i jeszcze nie wiedzą, że w tę pomoc się włączą - mówi Bartosz Kwiatek, prowadzący program #Jesteśmy dla Dzieci.

- I niech nas będzie jak najwięcej - przyjaciół Fundacji Polsat i widzów przed telewizorami - dodaje.

Uśmiech, wzruszenie i łzy za każdym razem pojawiają się w specjalnych odcinkach, w których ekipa programu spełnia marzenia naszych podopiecznych. Komentator sportowy Kacper, reporter Polsat News Jakub, pilot wojskowy Piotr, strażacy Bartek i Filip, piłkarz Piotrek, wokalistka Karolina, kierowcy rajdowi Radek i Bruno czy kompozytor, autor piosenek - po prostu gotowy na scenę Adam.

Marzenia Adama pomogło nam spełnić rodzeństwo Kasia i Jacek Sienkiewiczowie, czyli zespół Kwiat Jabłoni.

- Spełnianie marzeń to możliwość oderwania od świata choroby i wpuszczenie do życia podopiecznych promyków Słońca – mówi Agnieszka Franaszek, wydawczyni programu.

To są odcinki dużo trudniejsze do zrealizowania. Wymagają wcześniejszych przygotowań, dokumentacji, rozmów i tu niezawodny jest duet - Agnieszka Gola i Daniel Zieliński – reporterzy realizujący materiały z naszymi podopiecznymi pod czujnym okiem reżysera Grzegorza Siedleckiego.

- Program "#Jesteśmy dla Dzieci" jest unikalnym i bezcennym źródłem rzetelnej informacji o zdrowiu i chorobach dzieci, zawsze opartym o wiedzę praktyczną ekspertów oraz o wyniki najważniejszych badań naukowych prowadzonych w Polsce i na świecie. Poruszana tematyka, jakkolwiek z definicji wielowątkowa, rozbija hermetyczność wiedzy medycznej XXI wieku i niesie proste i zrozumiałe dla każdego przesłanie co robić, aby nie ponieść szkód na zdrowiu u naszych dzieci, a gdy dotyka je choroba - jak działać, aby ograniczyć jej konsekwencje. Nie ma w Polsce podobnego programu w telewizji lub w Internecie o tak znakomitej kompozycji i tak prawdziwie misyjnej treści - nic, tylko siadać w gronie rodzinnym i oglądać co tydzień!" – mówi Profesor Paweł Januszewicz, konsultant medyczny Fundacji Polsat.

Pomoc dla ponad 1 tys. dzieci

W Fundacji każdego dnia pomagamy chorym dzieciom. W tym roku wsparliśmy finansowo leczenie i rehabilitację ponad 1000 dzieci, zorganizowaliśmy 8 turnusów w Ośrodku „Verano” w Kołobrzegu z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej dla 158 dzieci z chorobami dróg oddechowych i dla dzieci z mukowiscydozą.

Są to mali mieszkańcy regionów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, czyli z województw śląskiego i małopolskiego. Wsparliśmy 11 ośrodków medycznych i placówek, w których leczone i rehabilitowane są dzieci.

Jedną z takich placówek jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Skierniewicach, w którym uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną i autyzmem. Przyjaciel Fundacji Polsat, Krzysztof Ibisz wygraną z dwóch odcinków programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” przekazał podopiecznym ww. Ośrodka.

Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut–Jeżyna, która także razem z ekipą programu #Jesteśmy dla Dzieci odwiedziła podopiecznych Hospicjum Łupkowa oraz Bartosz Kwiatek zostali docenieni za swoje zaangażowanie i są finalistami w tegorocznej edycji plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”.

Gwiazdy od początku działalności Fundacji Polsat wspierają nasze działania. Zawsze mogliśmy liczyć na ich czas, serce i zaangażowanie. Tak też jest od 20 lat przy akcji Mikołajkowy Blok Reklamowy. Znane twarze Telewizji Polsat, dziennikarze Wydarzeń, Polsatu News i Polsatu Sport każdego roku są pomocnikami św. Mikołaja i zachęcają do oglądania specjalnego, wyjątkowego Mikołajkowego Bloku Reklamowego. Co roku im więcej będzie nas przed telewizorami 6 grudnia o godz. 18.45, tym więcej pieniędzy zostanie przekazanych na leczenie i rehabilitację chorych dzieci.

"Pomoc daje wielką satysfakcję"

- Współtworzenie tego programu i praca z tak świetnym zespołem dają wielką satysfakcję. Bywają momenty trudne, bo nie jest to łatwy format telewizyjny i dotyka niełatwych tematów. Emocje bohaterów, rodziców, opiekunów udzielają się też nam, a zdjęcia wymagają cierpliwości. Myślę, że po nagraniu każdego odcinka, jesteśmy w zespole zgodni i wiemy, że warto było to zrobić. Wiemy, że razem możemy więcej i robimy to dla dzieci, bo przecież „#Jesteśmy dla Dzieci” – mówi Bartosz Kwiatek.

Od grudnia program „#Jesteśmy dla Dzieci” realizowany jest w nowej odsłonie. Przestrzenne i interaktywne studio, nowa szata graficzna i jeszcze więcej historii z udziałem naszych bohaterów, czyli podopiecznych Fundacji Polsat.

- Zależy nam żeby pokazać naszym widzom, jak wiele dobrego robią. Ich otwarte serca i wsparcie Fundacji Polsat pozwalają na realną zmianę w życiu chorych i potrzebujących dzieci. W programie nie zabraknie tych dowodów na wspólne działanie. Będziemy także pokazywać niezwykły postęp medycyny. Nowoczesne metody leczenia, nowoczesne technologie, które pomagają medykom w ratowaniu zdrowia i życia. Przybliżymy naszym widzom, co to znaczy medycyna XXI wieku w jej różnych dyscyplinach. Nie zabraknie emocji i wzruszeń. Będę też niespodzianki i nadal chcemy spełniać marzenia – dodaje Bartosz Kwiatek.

Od 27 lat Fundacja Polsat wspiera, a także wywołuje uśmiech na twarzach chorych dzieci i ich rodziców poprzez codzienne aktywności. Wszystkie nasze działania pokazują, że jedynie łącząc siły, można pomagać na wielką skalę.

