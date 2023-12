W niedzielę w programie "#JesteśmydlaDzieci" kolejne spełnianie marzenia. Tym razem podopieczny Fundacji Polsat Piotr marzył o przejażdżce samochodem wyścigowym, drifcie z Jakubem Przygońskim oraz o tym, by pójść do szkoły plastycznej i rozwijać swój rysowniczy talent.

Fundacja Polsat daje siłę chorym dzieciom i ich rodzicom. Najlepsza nagrodą są ich uśmiech i wzruszenie. Z tą myślą powstał cykl programów, w których spełniane marzenia. Tym razem marzenie 13-letniego Piotra, który w wyniku choroby miał amputowaną nogę i od szóstego roku życia ma protezę. Jego największą pasją jest tworzenie prac plastycznych. PEPEK - to jego artystyczny pseudonim.

Piotr razem z Kubą spędził czas na Torze Modlin oraz dostał wyjątkowy prezent. Odwiedził także agencję kreatywną, gdzie zaprojektował swój mural. Mural powstał na ulicy Tamki.

Fundacja Polsat. Pomoc dla Piotrka

Piotruś, gdy miał 14 miesięcy, zachorował na nowotwór złośliwy tkanek miękkich w podudziu prawym. Lekarze mówili, że szanse na przeżycie są małe, ale udało się. Chłopiec wycierpiał bardzo wiele jak na tak małe dziecko. Spędził mnóstwo czasu w szpitalu na chemioterapii i radioterapii. W końcu Piotr przeszedł operację usunięcia guza. Pierwotną chorobę udało się zaleczyć, ale po radioterapii kość w podudziu bardzo się osłabiła.

Kiedy Piotruś miał dwa latka, podczas chodzenia, doszło do jej złamania. Walczono wszelkimi możliwymi metodami, by kość się zrosła. Jako 3-latek miał założony aparat Ilizarowa. Pomogła go zakupić Fundacja Polsat, bo taki sprzęt jest refundowany od 5. roku życia. Niestety, nie było oczekiwanych rezultatów. W międzyczasie Piotr ponownie złamał nogę. Założono mu metalowy pręt śródszpikowy przeprowadzony przez piętę. To też nie przyniosło efektów.

WIDEO: Zapowiedź programu z udziałem Piotra

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Z nadzieją Piotr poleciał do USA, by tam poddać się laserowej terapii, mającej pobudzić wzrost nogi - bez efektów. Noga Piotra stawała się coraz krótsza, bo podudzie nie rosło równo z nim. Wiele lat jego rodzina spędziła na konsultacjach lekarskich. Nie wiedzieli, kogo słuchać. W końcu podjęli bardzo trudną, ale najlepszą dla Piotra i jego zdrowia decyzję o amputacji.

Nogę zastąpiła proteza

Od 6. roku życia nogę Piotra zastępuje proteza. Chłopiec jest w fazie wzrostu, więc potrzebne są reamputacje do momentu, gdy przestanie rosnąć. Wiąże się to za każdym razem z pobytem w szpitalu i bólem. Po każdej operacji wymagana jest nowa proteza. Rodzina potrzebuje też środków finansowych na części wymienne do protez, takich jak stopa protezowa, lej protezowy czy kapy kolanowe.

Piotr ma 13 lat i jest bardzo dzielny. Odnalazł się w nowej dla niego sytuacji. Rozwija swoje zainteresowania i pasje. Największą z nich jest malowanie.

ZOBACZ: Udało się. Fundacja Polsat zebrała 11 mln złotych dla małej Ady

Marzy, by pójść do szkoły plastycznej, a później dostać się na Akademię Sztuk Pięknych. Brak nogi nie przeszkadza mu w aktywności fizycznej. Dzięki protezie gra amatorsko z kolegami w koszykówkę.

Drugim marzeniem jest przejażdżka samochodem wyścigowym i driftowanie z Jakubem Przygońskim. Na bluzie, którą miał podczas nagrania, była grafika z samochodami Kuby z pseudonimem artystyczneym „PEPEK” w które były wrysowane samochody Kuby. Piotr sam wykonał projekt.

WIDEO: M. Kamiński o J. Kaczyńskim: Może gra na niepoczytalność Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl