- Cały ostatni tydzień był jak maraton, ale kwota rosła w oczach. To było nieprawdopodobne - powiedział Polsat News Jan Makary Fryczak ojciec Adrianny.

- To niesamowite wydarzenie, dlatego jesteśmy ogromnie wdzięczni, dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli się do tego sukcesu - dodała matka dziewczynki.

U dziecka jeszcze przed narodzeniem zdiagnozowano zespół wad serca, zespół Fallota. Choroba sprawia, że krew z prawej komory serca dziewczynki nie może przypłynąć do naczyń płucnych. "Aortę z płucami łączą maleńkie, niedoskonałe naczynia, powstałe w życiu płodowym. Ciśnienie krwi jest duże i nie dociera ona równomiernie do wszystkich naczyń, co powoduje niszczenie płuc" - opisywali na stronie zbiórki rodzice Adrianny.

KOCHANI, MAMY TO‼️Przed chwilą Pani Krystyna Aldridge-Holz, prezes Fundacji Polsat, ogłosiła w @PolsatNewsPL, że udało się zebrać potrzebną na operację kwotę - wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy wpłacili i nagłaśniali. Będziemy informować o dalszych krokach ❤❤❤

"Usłyszałam, że mam przygotować się na najgorsze"

- Już będąc w ciąży, usłyszałam, że powinnam przygotować się na najgorsze. Jak się na to przygotować, gdy pod sercem nosi się pierwsze, ukochane i upragnione dziecko? - opisywała Aleksandra Fryczak, mama podopiecznej Fundacji Polsat.

Chociaż dziewczynka rozwija się normalnie, jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Im bardziej Ada się rozwija, tym gorzej reaguje jej ciało, spada między innymi nasycenie krwi tlenem.

"Dostała szansę na drugie życie"

Szansą dla Adrianny jest właśnie operacja w USA, ale specjaliści wycenili jej koszt na 11 mln złotych. Prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc, do której zwrócili się rodzice przyznała, że była to największa ze zbiórek jakie dotychczas przeprowadziła fundacja.

Prezes Fundacji Polsat zwróciła się z podziękowaniem do wszystkich, którzy wpłacili środki na pomoc małej Adriannie.

- Jesteśmy przeszczęśliwi, nie mówiąc o rodzicach małej Ady i jej rodzinie. Wielkie ukłony i podziękowania dla was. Rodzice Ady dali jej życie, a wy państwo jesteście jej przyszywanymi rodzicami chrzestnymi, bo daliście jej szansę na drugi życie - powiedziała Krystyna Aldridge-Holc.

