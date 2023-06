Dotychczas kobiety rodziły na jednej sali porodowej. Brakowało intymności przy tak ważnym wydarzeniu, jakim jest przyjście dziecka na świat. W pomieszczeniu nie było toalety, prysznica i klimatyzacji. Była tylko jedna sala przygotowana do porodów rodzinnych, co sprawiało, że nie zawsze bliscy mogli być obecni przy rodzącej. Fundacja Polsat postanowiła to zmienić.

- Blok Porodowy w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku nie był remontowany przez 58 lat, więc łatwo sobie wyobrazić jak bardzo był niezbędny. Tylko w 2022 roku na Oddziale Położniczym na świat przyszło 640 dzieci. Dzięki remontowi kolejne porody mogą odbywać się w godnych warunkach dla przyszłych mam i jak personelu. Zapewnienie jak największego komfortu i bezpieczeństwa mamom i dzieciom jest niezwykle ważne – i mam nadzieję, że udało nam się to zrealizować - mówi Prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

Fundacja Polsat uruchomiła zbiórkę

Remont kosztował 4,5 miliona złotych. Obecnie są to trzy indywidualne sale porodowe z łazienką wyposażoną w prysznic oraz klimatyzację. Dodatkowo powstały dwie sale przedporodowe i sala operacyjna z nowoczesnym sprzętem. Przy sali stworzono pokój do resuscytacji noworodka. Powstały też toalety z prysznicem dla personelu.

ZOBACZ: Wojtuś czeka na ważną operację. Rodzice proszą o wsparcie: To będzie kolejna szansa

Fundacja Polsat zakupiła także przenośny sprzęt do badania KTG, który umożliwia swobodne poruszanie się pacjentki przy jednoczesnym monitorowaniu tętna dziecka.

Wciąż potrzebne są fundusze na doposażenie sal. Specjalnie na ten cel Fundacja Polsat uruchomiła zbiórkę.

Remonty placówek medycznych w tzw. małych ojczyznach, czyli mniejszych miejscowościach wpisują się w misję Fundacji Polsat, która na co dzień udziela pomocy indywidualnej swoim podopiecznym.

Otwarcie nowego Bloku Porodowego połączono z piknikiem rodzinnym z okazji "Dnia Dziecka" w Parku Miejskim. Na najmłodszych mieszkańców Otwocka i okolic czekają: koncert zespołu ENEJ, koncert Magdy Beredy, warsztaty taneczne z Tomaszem Barańskim, oraz wiele innych atrakcji m.in.: konkursy z nagrodami, eko warsztaty, malowanie buziek, dmuchańce, nitro lody, malowanie eko muralu i wiele innych.

Start 03.06, o 12:00 w Parku Miejskim w Otwocku. Wszystkie atrakcje dla dzieci będą bezpłatne!

WIDEO: Małgorzata Kidawa-Błońska w programie "Gość Wydarzeń". Oceniła spot PiS Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red//Fundacja Polsat