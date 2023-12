Znane twarze w wigilijnym odcinku programu „Jesteśmy dla dzieci” na Polsat News

Ich zmaganiom przyglądać się będą Paulina Sykut-Jeżyna oraz Jerzy Mielewski. Więcej w najbliższą niedzielę o 13:30 w Polsat News.

W wigilijnym odcinku programu "Jesteśmy Dla Dzieci" gwiazdy Polsatu oraz podopieczni Fundacji Polsat wyruszą w kulinarną podróż, przygotowując świąteczne dania w dwóch drużynach. To niezwykłe spotkanie będzie nie tylko okazją do dobrej zabawy, ale także przypomnienia o tym, co w święta najważniejsze – dobrze spędzony wspólnie czas. W programie zobaczymy, jak drużyny rywalizują w przygotowywaniu tradycyjnych potraw świątecznych, a atmosfera pełna śmiechu, radości i wzruszeń sprawi, że widzowie poczują magię nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

Do drużyny Ewy Wachowicz, prezenterki Polsatu, dołączy Paweł Kosiacki – członek zarządu Fundacji Polsat – oraz dwóch podopiecznych fundacji. Pierwszy z nich, Adam Wiśniewski, niedawno spełniał w programie swoje marzenia. Nagrał napisany przez siebie utwór razem z Kasią i Jackiem Sienkiewiczami z Kwiatu Jabłoni. Szymon Woldan to chłopiec zmagający się z cukrzycą typu pierwszego. Drużyna wspólnie przyrządzi pierogi z suszonymi śliwkami, barszcz czerwony i pierniczki. Przepisy będzie można znaleźć w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Fundacji Polsat.

Drugą drużynę poprowadzi Adam Borowicz, kucharz, który występuje w programie nie po raz pierwszy. W jego drużynie pojawi się Hania i Milena, które korzystały z turnusów rehabilitacyjnych „Verano dla dzieci”, długofalowego projektu przygotowanego przez Fundację Polsat dla dzieci z chorobami dróg oddechowych. Dołączą do nich prezes Fundacji Polsat, Krystyna Aldridge-Holc oraz Agnieszka Grzegorczyk, członek zarządu fundacji. Wspólnie przygotują przepyszne pierogi z kapustą i grzybami, zupę z suszonych grzybów oraz makówki – śląski smakołyk świąteczny.

Efekty w trakcie pracy będą próbować i porównywać, związani od lat z Fundacją Polsat, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Jerzy Mielewski. Po całym dniu gotowania wszyscy wspólnie zasiądą do stołu, by skosztować przysmaków.

"Jesteśmy Dla Dzieci" na Polsat News to cykl, który powstał w 2019 roku jako sposób na szerzenie wiedzy w społeczeństwie na temat zdrowia dzieci. W cotygodniowych odcinkach prezentuje historie podopiecznych Fundacji Polsat, którzy zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami i wadami wrodzonymi. To także przestrzeń na pokazanie efektów działań fundacji. Program prowadzi Bartosz Kwiatek. Premiera już w najbliższą niedzielę, 24 grudnia o godzinie 13:30 w Polsat News.

Podopiecznych Fundacji Polsat można wesprzeć tutaj: https://wspieram.fundacjapolsat.pl/

