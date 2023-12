Prezydent zapowiedział, że po świętach złoży do Sejmu własny projekt, dotyczący m.in. podwyżek dla nauczycieli i pozostałych wydatków zaplanowanych w ustawie okołobudżetowej. W środę rano szefowa KPRP potwierdziła, że przedstawiciel kancelarii właśnie składa w Sejmie prezydencki projekt ustawy z podwyżkami dla nauczycieli, bez zapisów o trzech miliardach złotych do wykorzystania na działania telewizji publicznej.

O złożeniu projektu informowała również była premier Beata Szydło (PiS), stwierdzając, że zapisy o środkach na media publiczne chciała "przemycić" nowa koalicja rządząca. "Prezydent był brutalnie i bezzasadnie atakowany za weto ustawy okołobudżetowej. Czas, by politycy #Koalicja13grudnia przeprosili Prezydenta RP, zabrali się do pracy i szybko przegłosowali prezydencki projekt. Jeśli tego nie zrobią, to znaczy, że #Koalicja13grudnia bierze pracowników sfery budżetowej na zakładników swojej agresywnej polityki" - przekazała w mediach społecznościowych eurodeputowana.

W sobotę Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, argumentując, że "nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa". Prezydent oświadczył wówczas, że "media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić".

Artykuł aktualizowany.