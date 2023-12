Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości od paru dni okupują budynki mediów publicznych, aby zapobiec przejęciu ich przez nowo wybrane władze. Politycy postanowili nie odpuszczać nawet w Święta Bożego Narodzenia.

Politycy PiS w siedzibie PAP. Dyżury świąteczne

- Podzieliliśmy okres świąteczny na dyżury. Spędzamy na dyżurze po osiem godzin dziennie. Naszym głównym celem jest niedopuszczenie, aby nielegalnie wybrane władze PAP przejęły władzę nad agencją - poinformował Ryszard Terlecki w rozmowie z Polsat News.

Były wicemarszałek Sejmu zapewnił, że będzie na miejscu do godziny 23:00.

Budynek PAP okupowany. "Jest spokojnie"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Polsat News odniósł się również do rezygnacji dotychczasowego prezesa Telewizji Polskiej Mateusza Matyszkowicza z zajmowanej funkcji.

- Jest różnica prawna, czy nowe władze są mianowane zgodnie z prawem. My uważamy, że nie. Rząd pewnie doprowadzi do tego, że zostanie skierowana do Sejmu ustawa, która zmieni sytuacje w telewizji publicznej i Polskiej Agencji Prasowej. Póki co, przejęcie siłowe władzy nad telewizją i PAP jest nielegalne - stwierdził Ryszard Terlecki.

Parlamentarzysta stwierdził również, że dyżury w Polskiej Agencji Prasowej "są spokojne", a ochroniarze zakłócający spokój się "ewakuowali". - Nie ma żadnych napięć czy problemów - dodał były wicemarszałek Sejmu.